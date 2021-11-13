В Великом Новгороде прошел фестиваль культуры народов Дагестана

ТАСС, 13 ноября. Фестиваль культуры народов Республики Дагестан прошел в субботу в Великом Новгороде. Об этом сообщает пресс-служба правительства региона.

"Сегодня, 13 ноября, в Новгородской областной филармонии им. А. С. Аренского состоялся фестиваль культуры народов Республики Дагестан "Дагестан - по-прежнему самый любимый на свете". Мероприятие приурочено к празднованию столетия со дня образования Дагестанской АССР", - говорится в сообщении.

Гостями фестиваля стали министр по национальной политике и делам религий Дагестана Энрик Муслимов, советник министра Магомед Магомедов, герой России Загид Загидов. Фестиваль организован новгородской некоммерческой организацией "Творческий центр "Территория успеха" при сотрудничестве с новгородской региональной общественной организацией народов Дагестана "Ватан". Проект направлен на укрепление гражданского единства и гармонизацию межнациональных отношений.

На выставке об истории, традициях и культуре Дагестана были представлены народные костюмы, литература кавказской республики и посвященные ей произведения, экспонаты, рассказывающие о природе, памятниках, промыслах и национальной кухне Дагестана. "Фестиваль направлен на то, чтобы рассказать об истории и культуре республики, во-вторых, это налаживание культурных отношений между нашими субъектами. Нам есть в чем взаимодействовать: это и развитие туризма, и экономические отношения между нашими регионами. У нас есть необходимость в обмене опытом", - приводит пресс-служба слова Муслимова.

Сотрудничество регионов

Он отметил, что регионы сотрудничают в сфере образования. Сегодня в Новгородском государственном университете обучаются 168 студентов из Дагестана. Кроме того, в рамках визита губернатора Новгородской области Андрея Никитина в Дагестан было подписано соглашение между Великим Новгородом и Дербентом как между городами-побратимами. "Великий Новгород и многие города республики - древние муниципалитеты. У нас есть общие вопросы по памятникам культуры федерального значения, есть планы по образовательным школьным программам. Точки соприкосновения у нас есть, Дагестан для нас не далекий субъект, а друзья, с которыми мы всегда рядом", - цитирует пресс-служба мэра Великого Новгорода Сергея Бусурина.

В концертной программе фестиваля выступили творческие коллективы из Великого Новгорода и районов области, а также Санкт-Петербурга. "Наши регионы разделяют тысячи километров, но у нас очень много общего. Новгородская земля и Дагестан - одни из древнейших территорий России, сыгравших важнейшую роль в ее истории. Поэтому мы должны больше знать друг о друге, сотрудничать, ездить в гости. Этот год - особенный для Дагестана. Исполняется сто лет со дня образования Дагестанской Автономной Советской Социалистической Республики. Век назад Дагестан на южной границе России стал гарантом ее безопасности и стабильности. Это очень важная дата для наших народов", - приводит пресс-служба слова заместителя губернатора - руководителя администрации губернатора Новгородской области Андрея Данилова.