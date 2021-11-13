Российская гитаристка Вера Данилина заняла второе место на конкурсе им. Фраучи

МОСКВА, 13 ноября. /ТАСС/. Россиянка Вера Данилина удостоена второй премии VII Международного конкурса гитаристов им. Александра Фраучи. Подведение итогов смотра состоялось в субботу в Соборной палате в Москве, сообщили ТАСС в пресс-службе конкурса.

"Доменико Савио Моттола из Италии стал лауреатом третьей степени. Вера Данилина заняла второе место. На первом месте Марк Топчий, Украина", - объявили организаторы. Дипломантами конкурса стали Георги Димитров из Болгарии и россиянин Сергей Перелехов.

Согласно условиями конкурса, победителя ждет денежный приз в размере 900 тыс. рублей и гитара японского мастера Юити Имаи. Обладатель второго приза получит 350 тыс. рублей, третьего - 180 тыс. рублей.

К очному этапу конкурса, который стартовал 9 ноября, были допущены 17 музыкантов из 10 стран. Прослушивания проводились в Российской академии музыки им. Гнесиных.

Международный конкурс и фестиваль им. Фраучи был основан в 2009 году Марией Латинской-Фраучи в память о ее супруге - гитаристе, педагоге, профессоре гитары Александре Фраучи. За время своего существования смотр стал крупнейшим гитарным конкурсом в России и СНГ и вошел в пятерку наиболее заметных конкурсов гитары в мире. Он проходит раз в два года. Художественным руководителем конкурса весной 2021 года стал гитарист Дмитрий Илларионов.

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