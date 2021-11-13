Два коллектива разделили Гран-при танцевальной премии "Весна священная"

МОСКВА, 13 ноября. /ТАСС/. Театр танца "VIP-поколение" Курской государственной филармонии и ансамбль народного танца "Сибирские узоры" из Новосибирска разделили Гран-при национальной премии детского и юношеского танца "Весна священная". Финал конкурса прошел в субботу в Москве в театре "Русская песня".

"В течение двух лет мы ездили по России, во всех федеральных округах провели прослушивания. Всех участников конкурса мы выбрали, мы их знаем, полюбили их, и нам очень сложно выбирать победителей", - отметила художественный руководитель премии народная артистка России Илзе Лиепа.

По ее словам, главным критерием оценки стал высокий художественный вкус в тематике номеров, хореографической лексике, музыкальности и задачах, которые ставит руководитель коллектива.

Всего по результатам региональных этапов премии, проходивших в 2020 году в разных городах, в финал прошли восемь коллективов. "Золотом" награждены челябинский ансамбль "Ералаш", "Арлекино" из Нижнего Новгорода и "Вдохновение" из Приморского края. Серебряные дипломы присуждены ставропольскому ансамблю танца "Радуга", детско-юношескому ансамблю танца "Сармат" из Владикавказа и коллективу Forte Астраханского колледжа культуры и искусства.

Продолжением вечера стал спектакль "Сказ о том, как Матвей Огненное Лихо одолел" на музыку Родиона Щедрина по мотивам эпосов народов России. В роли чтецов выступили известные актеры Екатерина и Александр Стриженовы, Сергей Друзьяк, а также Илзе Лиепа. В масштабном представлении задействованы 140 юных танцоров из лучших коллективов конкурса 2019 года. "За этих ребят в жизни можно быть спокойными, потому что они попали в руки потрясающих, талантливых педагогов и воспитателей. Низкий поклон руководителям наших коллективов", - подчеркнула Лиепа.

Национальная премия детского и юношеского танца "Весна священная" была учреждена в 2016 году Благотворительным фондом содействия развитию хореографического искусства под руководством Илзе Лиепа. Конкурс проводится ежегодно. В 2020 году смотр пришлось перенести из-за пандемии коронавируса.