В Мариинке пройдет серия концертов памяти бразильского пианиста Нельсона Фрейре

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 14 ноября. /ТАСС/. Мариинский театр 14 и 15 ноября даст серию фортепианных концертов памяти большого друга этой труппы - бразильского пианиста Нельсона Фрейре. Он скончался 1 ноября на 78-м году жизни.

"Наши вечера - акция памяти Нельсона Фрейре, приношение потрясающему мастеру, человеку, гордости бразильской музыкальной школы. Я никогда не забуду те драгоценные дни, часы, а в целом - годы общения и дружбы со столь изумительным музыкантом", - сказал журналистам инициатор этой акции маэстро Валерий Гергиев.

В Зале Рахманинова 14 ноября с дневным концертом выступит Мао Фудзита, а вечерним - Александр Канторов. Оба эти пианиста - лауреаты Международного конкурса имени Петра Чайковского (2019), когда членом жюри был Нельсон Фрейре.

В память о пианисте также пройдут два концерта с участием Симфонического оркестра Мариинского театра под управлением Валерия Гергиева. 14 ноября прозвучат Первый фортепианный концерт Чайковского с Мао Фудзитой в сольной партии и Восьмая симфония Дмитрия Шостаковича. Приглашенные солисты Александр Торадзе и Александр Канторов участвуют в концерте 15 ноября, где исполнят "Прометея" Александра Скрябина и Второй фортепианный концерт Камиля Сен-Санса.

Концертом-посвящением Фрейре стало спонтанное выступление Дениса Мацуева в Зале Рахманинова после основного концерта в минувший четверг.

Нельсон Фрейре играл с дирижерами Пьером Булезом, Лионелем Бренгье, Риккардо Шайи, Шарлем Дютуа, Лорином Маазелем, Куртом Мазуром, Сэйдзи Одзавой. С Валерием Гергиевым и Мариинским оркестром бразильский пианист неоднократно выступал на Московском Пасхальном фестивале, на фестивалях "Звезды белых ночей" и "Лики современного пианизма".