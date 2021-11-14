Режиссер Ламбринос рассказал, что Тарковский глубоко повлиял на его творчество

САЛОНИКИ /ГРЕЦИЯ/, 14 ноября. /Спец. корр. ТАСС Юрий Малинов/. Фильм Doxobus греческого режиссера Фотоса Ламбриноса, продемонстрированный на проходящем с 4 по 14 ноября в Салониках 62-м международном кинофестивале, создан под очень сильным влиянием исторической философской кинодрамы "Андрей Рублев" Андрея Тарковского, снятой в 1966 году на киностудии "Мосфильм". Об этом сам греческий режиссер рассказал в субботу в интервью корреспонденту ТАСС.

"Я много раз пересматривал "Андрея Рублева", он оказал на меня большое воздействие, особенно, когда я снимал свой фильм "Доксобус", названный так по именованию небольшой рыбацкой деревушки недалеко от Салоник, - сказал Ламбринос. - Прежде всего, на меня повлияло отношение к простым людям, которое я почувствовал в картине "Андрей Рублев". Там нет царей и знатных людей, таких как, например, Иван Грозный или Петр Первый, там простой народ. Мне было близко то, как Тарковский относится к этому народу, как на него смотрит, как переживают его герои и как он выражает свое отношение к народу через искусство".

Фотос Ламбринос - известный греческий документалист, создавший также и ряд художественных картин. Он снял более 150 фильмов продолжительностью от 15 минут до двух часов, работая, главным образом, для греческого государственного телевидения. "Доксобус", созданный в 1987 году, - очень сложный фильм, в котором рассказывается история времен падения Византийской империи, которая происходила не в столице - Константинополе, а в маленькой деревне недалеко от Салоник, - сказал режиссер. - Речь идет о жизни жителей маленькой рыбацкой деревушки в то время, когда начинается гражданская война в Византии. Внук императора Андроникос II (он правил в Византийской империи в 1282-1328 годах) восстает против своего деда - Андроникоса I. С этой первой гражданской войны начинается падение Византии".

По словам кинорежиссера, "Доксобус" показывался на Московском кинофестивале в 1989 году. Он также шел с большим успехом в Берлине, Лондоне, Париже. "Тема жизни в период распада Византии показалась мне крайне актуальной, потому что история Греции, которая преподается в школах или в университетах, не рассказывает о таких очень важных событиях, они даже не знакомы многим историкам, - сказал Ламбринос. - У меня были консультанты, которые преподают в Сорбонне, а не в Афинах. Или, например, в Дамбартон-Оукс (один из крупнейших центров американской и мировой византинистики в пригороде Вашингтона, Джорджтауне). Это громадный институт в США, который возглавлял [крупнейший советский и американский] историк-византинист Александр Каждан (1922-1997), это самый главный институт византийских исследований в мире. Я много почерпнул из изданной гречанкой-сотрудницей этого института книги, рассказывавшей о крестьянской жизни в Византии".

Ученик великого Михаила Ромма

Ламбринос подчеркнул, что учился в Москве у знаменитого советского режиссера театра и кино Михаила Ромма, окончил ВГИК в 1970 году, получив диплом с отличием. "У меня были очень хорошие личные отношения с Михаилом Ильичом, - сказал режиссер. - С самого начала он меня полюбил, мы часто разговаривали с ним у него дома на многие темы - о ситуации в Советском Союзе и в мире, о философии, кино, политике". "Ромм был великим человеком, очень большим мыслителем, - продолжил Ламбринос. - Он на меня очень сильно повлиял. Нам очень повезло во ВГИКе, когда он пришел на курс и взял нас. Это было необыкновенное счастье. Он нам показал "Обыкновенный фашизм", и этот фильм так сильно повлиял на меня, что такое ощущение, что все, что я сделал в кино, это имитация "Обыкновенного фашизма".

Ламбринос снял полнометражные фильмы "Арис Велухиотис - Дилемма" (1981) об одном из главных основателей Народно-освободительной армии Греции во время Второй мировой войны, "Доксобус" (1987), "День рождения или немая балканская история (1995), "Капитан Кемаль, Товарищ" (2007) о турецком революционере-интернационалисте Михри Белли, участнике гражданской войны в Греции в рядах Демократической армии. Последняя картина Ламбриноса называется The Great Utopia ("Великая утопия", 2017), рассказывающая о первых 17 годах Советского Союза - с 1917 по 1934 год.

Друзья по ВГИКу

Греческий кинорежиссер тепло вспоминает о своих сокурсниках по ВГИКу, которые тоже внесли свой значимый вклад в мировой кинематограф. "Я видел почти все фильмы Александра Сокурова, с которым мы познакомились, когда я был в 2016 году в Москве, - сказал Ламбринос. - Нас пригласил Госфильмофонд России, был фестиваль, и на встрече собрались очень много людей, которые учились во ВГИКе. Я видел всех своих однокурсников и друзей - Михалкова, Меньшова и других. Володя Меньшов несколько раз приезжал в Афины по моему приглашению. С Никитой Михалковым мы тоже встречались в Афинах и сделали передачу для греческого телевидения". По словам режиссера, его лучший друг - Михаил Ильенко, советский и украинский кинорежиссер, с которым он вместе учился у Ромма. "Мы дружим до сих пор, встречаемся очень часто. Мне очень понравился его последний потрясающий фильм "Толока", снятый на основе произведения Тараса Шевченко", - сказал греческий режиссер.

Ламбринос отметил, что его также связывает крепкая дружба с известным греческим и французским режиссером, лауреатом премии "Оскар" Костасом Гаврасом (Коста-Гаврас). "С Костасом Гаврасом мы давно дружим, в Париже также учился мой сын Йоргос Ламбринос, который уже 15 лет занимается монтажом картин, - сказал режиссер. - Кстати, мой сын был в этом году кандидатом на премию "Оскар" за монтаж фильма Флориана Зеллера "The Father" ("Отец"). "Оскара" за лучшую мужскую роль в этом фильме получил Энтони Хопкинс. А мой сын "Оскара" не получил, это не важно, он получил премию за лучший монтаж Ассоциации кинокритиков Лос-Анджелеса, и сейчас он монтирует вторую картину этого режиссера под названием "Сын".