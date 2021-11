Французский фильм "Softie" победил на 62-м международном кинофестивале в Салониках

АФИНЫ, 14 ноября. /Корр. ТАСС Юрий Малинов/. Фильм "Softie" француза Сэмюэля Тейса получил главный приз 62-го Салоникского международного кинофестиваля - статуэтку "Золотой Александр". Об этом объявлено на состоявшейся в воскресенье торжественной церемонии закрытия кинофорума, который проходил в Салониках с 4 ноября.

Как сообщили ТАСС его организаторы, награда "Золотой Александр" сопровождается денежной премией в €10 тыс.

Картина повествует о десятилетнем Джонни, который выделяется на фоне своей семьи и своих суровых соседей на востоке Франции. Он чувствителен, умен и интересуется всем не по годам. С любопытством он наблюдает за взлетами и падениями бурной личной жизни своей молодой матери-одиночки. Все меняется, когда класс Джонни переходит к новому учителю, только что приехавшему из большого города. Мистер Адамски верит в Джонни и хочет открыть ему новый мир.

Актер Алеша Райнер (Aliocha Reinert) получил приз за лучшую мужскую роль за работу в фильме "Softie".

Второй главный приз кинофорума - "Серебряный Александр" (с денежной премией в €5 тыс.) присужден фильму "Клара Сола" (Clara Sola) режиссера Натали Альварес Месен (совместное производство Швеции, Коста-Рики, Бельгии, Германии). В картине рассказывается о 40-летней Кларе, которая, как считается, имеет особую связь с Богом. Как целительница она поддерживает семью и свою деревню, а сама находит утешение в своих отношениях с миром природы. Воодушевленная самопознанием, Клара постепенно освобождается от роли "святой".

Приз "Бронзовый Александр" (с денежной премией в €3 тыс.), учрежденный за лучшую режиссуру, получил венесуэльский кинорежиссер Лоренсо Вигас за картину "Коробка" (The box) (совместное производство Мексики и США). В центре ее сюжета - подросток, который отправляется в путь, чтобы забрать останки своего отца из братской могилы в пустыне на севере Мексики. Однако он встречает человека, который похож на его отца и который вселяет в юношу сомнения и надежду по поводу его возможного местонахождения.

Другие награды

Приз за лучшую женскую роль получила гречанка София Коккали за работу в фильме "Луна, 66 вопросов" (Moon, 66 questions) режиссера Жаклин Лентзу, а награда за лучший сценарий присуждена картине "Паломники" (Pilgrims) литовца Лауринаса Барейши.

Помимо главного международного конкурса призы впервые вручались в этом году в еще двух секциях фестиваля.

В секции "Встречаем соседей" приз "Золотой Александр" и €8 тыс. достались картине "Маленькое тело" (Small Body) режиссера Лауры Самани (совместное производство Италии, Франции и Словении). Жюри отметило, что оно было "глубоко тронуто этим фильмом о любви, жизни и смерти, жизни после смерти". Это картина о "замечательном путешествии женщины с целью спасти душу дочери".

Приз "Серебряный Александр" и €4 тыс. разделили две ленты - "История о королевском крабе" (The Tale Of King Crab) режиссеров Алессио Риго де Риги и Маттео Цопписа (совместное производство Италии, Аргентины и Франции) и "Вера мечтает о море" (Vera Dreams Of The Sea), созданный кинематографистами Албании, Северной Македонии и Косова.

В секции "Фильм, марш вперед!" приз "Золотой Александр" и €8 тыс. присужден картине грека Йоргос Гусиса "Магнитные поля" (Magnetic Fields). Этот же фильм, показанный на фестивале в качестве премьеры, удостоился также еще пяти наград - Международной федерации кинопрессы (FIPRESCI), Греческой ассоциации критиков кино, Греческого радио и телевидения, Греческого киноцентра и Комиссии по кинематографии Греции.

Приз "Серебряный Александр" и €4 тыс. в той же секции получила картина "День сегодня" (The Day Today) режиссера Максенса Стаматиадиса (Франция). Жюри посчитало, что картина сумела "наиболее осмысленно и необычно изобразить отношение к технологиям как к возможному будущему, а также как к недоработанному настоящему".

Международная федерация кинопрессы свой главный приз в международной секции присудила психологическому триллеру "Тихая земля" (Silent Land) польки Аги Вощинской (совместное производство Польши, Италии, Чехии).

Специальную награду "За человеческие ценности", присуждаемую телеканалом парламента Греции "Вули телеораси" ("Парламентское телевидение"), получил колумбийско-французский фильм "Ржавчина" (The Rust) Хуана Себастьяна Месы. Телеканал отметил, что вручает премию фильму, который "размышляет о преданности молодого человека цели обработки земли своих предков и мастерски подчеркивает несравненную красоту природного ландшафта, находящегося под угрозой".

Приз зрительских симпатий в секции "Международный конкурс" достался фильму "Стадо овец" (Pack Of Sheep) грека Димитриса Канеллопулоса (совместное производство Греции, Сербии и Албании), в секциях "Греческие фильмы" и "Встречаем соседей" - картине "Человек с ответами" (The Man With The Answers) Стелиоса Каммициса (совместное производство Кипра, Греции и Италии), в разделе "Фильм, марш вперед!" - ленте "День сегодня" (The Day Today). В рубрике "Открытые горизонты" симпатии аудитории были на стороне картины "Шепот войны" (Whispers Of War) Флориана Хоффмана (Германия), а в разделе "Балканский смотр" - фильма "Улей" (Hive) Блерты Башолли (совместное производство Швейцарии, Албании, Северной Македонии и Косова).

В программе кинофорума около 200 фильмов

Всего на 62-м Салоникском международном кинофестивале, крупнейшем в Греции и на Балканах, в течение 11 дней демонстрировались 197 фильмов. В этом году в программу кинофорума вошли четыре российских фильма, включая совместное производство. Это картина "Обходные пути" Екатерины Селенкиной, удостоенная спецприза за лучшую режиссуру среди дебютантов на Венецианском фестивале в этом году, фильм "Разжимая кулаки" Киры Коваленко, выдвинутый от России на премию "Оскар". В рубрике "Вне конкурса" демонстрировался фильм "Купе номер шесть" финского режиссера Юхо Куосманена (совместное производство Финляндии, Эстонии, России и Германии), а в разделе "Открытые горизонты" - лента "Капитан Волконогов бежал" Натальи Меркуловой и Алексея Чупова, получившая приз зрительских симпатий 32-го открытого фестиваля "Кинотавр".

В рубрике "Фокус на монтаже" показали фильмы советского режиссера театра и кино, сценариста Андрея Тарковского "Солярис" и "Зеркало".