Международный фестиваль архивных фильмов откроется в Москве

МОСКВА, 15 ноября. /ТАСС/. Московский международный фестиваль архивных фильмов, который познакомит синефилов с редкими отечественными и зарубежными картинами, откроется в понедельник. Зрителям, в частности, покажут отреставрированную драму "Молох" Александра Сокурова и единственную режиссерскую работу советского сценариста Геннадия Шпаликова "Долгая счастливая жизнь". Отдельную секцию смотра посвятят экранизациям произведений классика отечественной литературы Федора Достоевского специально к 200-летию со дня его рождения, сообщили ТАСС организаторы события.

Фестиваль архивных фильмов впервые пройдет в Москве. Он стал преемником международного архивного фестиваля "Белые столбы", который с 1997 года организует Госфильмофонд России. Программа смотра включает ретроспективы, показы культовых отечественных и зарубежных фильмов и архивных находок, в том числе отреставрированных и восстановленных картин, а также лент, считавшихся до недавнего времени утраченными.

"Я счастлив, что архивное кино все чаще и чаще покидает стены фондохранилищ, что ведущие синематеки, архивы и дистрибьюторы занимаются реставрацией легендарных фильмов, находят, восстанавливают, казалось бы, утраченные ленты, и возвращают их зрителю. Я надеюсь, что со временем эта архивная лихорадка будет охватывать всю Москву, всю страну. И не только раз в год. Эти картины - прекрасная школа, безграничное вдохновение и невероятное эстетическое впечатление и душевное потрясение", - заявил президент фестиваля, ректор ВГИК Владимир Малышев.

Программа фестиваля

Главной площадкой смотра станет кинотеатр Госфильмофонда "Иллюзион", где пройдут показы основной программы. Фильмы из параллельных секций покажут в кинотеатрах "Художественный", "Москино Космос", лектории музея "Гараж" и Центре документального кино. Большую часть картин покажут с пленки, сеансы будут сопровождаться лекциями и дискуссиями с киноведами, реставраторам, режиссерами и кураторами зарубежных архивов.

Секция "Реставрация и находки" объединит коллекцию выдающихся картин, над восстановлением которых работали специалисты Госфильмофонда и ведущие архивисты мира. Зрителям представят раннюю работу будущего постановщика сериала "Фантомас" Луи Фейада под названием "Юдифь и Олоферн" (1909), незаконченную картину "Незнакомка" (1985) Динары Асановой, фильм-эксперимент "Вокальные параллели" (2005) Рустама Хамдамова по сценарию Ренаты Литвиновой и с ней же в главной роли. Программу "Персона. Достоевский" посвятят ранним, редким и малоизвестным экранизациям произведений великого классика отечественной литературы, а также картинам легендарных режиссеров Акиры Куросавы, Робера Брессона, Лукино Висконти.

Фильмы о бунтарях и сложных подростках покажут в секции "Тема: трудный возраст", рубрика "Киностолица. Вена" объединит работы представителей венского кинематографа. В память об известном киноведе и кинокритике Кирилле Разлогове, который умер 26 сентября в возрасте 75 лет, на фестивале покажут один из его любимых фильмов - советскую мелодраму Абрама Роома "Третья Мещанская" (1927).

Центральным событием публичной программы фестиваля станет конференция "Архивное кино. Этика реставрации и реконструкции", где выступят старший куратор Нидерландского института кино Eye Filmmuseum Марк Пол Майер, историк кино Наум Клейман, старший искусствовед Госфильмофонда Тамара Шведюк и другие эксперты.