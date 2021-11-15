Международный этап студенческого фестиваля ВГИК начнется в Москве

МОСКВА, 15 ноября. /ТАСС/. Этап студенческого фестиваля ВГИК, участие в котором примут 86 фильмов начинающих режиссеров из разных стран, начнется в понедельник и продлится до 19 ноября. Как рассказали ТАСС организаторы смотра, Россию в конкурсе представят пять картин.

Международный студенческий фестиваль традиционно проводится в два этапа: первый из них прошел в октябре, участие в нем приняли студенческие фильмы ВГИК. "Во втором этапе в этом году будет рекордное количество участников. Никогда еще за все 60 лет истории существования фестиваля (ранее фестиваль проводился раз в два года) в нем не заявлялось столько зарубежных кинематографистов. В этом году за призы фестиваля поборются представители из 48 стран. Впервые на фестивале представлены молодые кинематографисты африканского континента - зрители увидят фильмы, снятые в Гане, Зимбабве, Кении, Сенегал, ЮАР, Танзании, Эфиопии, Судане, Нигерии", - рассказали организаторы.

Всего на призы будут претендовать 86 фильмов, Россию представят победители первого этапа фестиваля, среди них картина "Убийца" Виктора Салимьянова, "Две пули" Глеба Прохорова, "Счастливый" Ивана Родина, "Сближение" Валентина Тютерева и "Акклиматизация" Кристины Шириновой. Победителей выберет международное жюри во главе с российской актрисой Еленой Лядовой.

"Ежегодный неуклонно растущий интерес к Международному студенческому фестивалю ВГИК со стороны зарубежных киношкол красноречиво говорит о росте его влияния и роли в мировом кинематографическом пространстве. У советского, а затем и у российского кинематографа всегда были последователи, к нашим фильмам всегда было обращено внимание всего мира. Это одна из традиций отечественной культуры, ее базис. Сегодня Международный студенческий фестиваль ВГИК поддерживает эту традицию, продвигая молодых авторов, формирует новый культурный слой - новое кинематографическое пополнение России и мира", - отметил генпродюсер смотра Федор Попов.

На открытии второго этапа покажут картину "Когда она приходит" лауреата одного из прошлых фестивалей Александра Цоя. Своих победителей также выберут зрители: показы фильмов российской программы пройдут в 31 регионе России на 310 площадках.

Параллельно с киносмотром традиционно будет проводиться Международный театральный фестиваль, на котором свои работы представят ведущие российские и зарубежные театральные вузы. Постановки оценит жюри под председательством израильского режиссера Уди бен Моше, художественного руководителя Иерусалимского театра Хан.

О фестивале

Международный студенческий фестиваль проводят Всероссийский государственный институт кинематографии им. С. А. Герасимова, продюсерский центр "ВГИК-Дебют", Творческая студия "Стелла" при поддержке Минкультуры РФ и Национального фонда поддержки правообладателей.

В 2021 году исполняется 60 лет со дня проведения первого фестиваля, победителем которого в 1961 году стал Андрей Кончаловский с фильмом "Мальчик и голубь". Участниками и лауреатами смотра становились многие кинематографисты, чьи работы вошли в золотой фонд отечественного кино, в их числе Элем Климов, Василий Шукшин, Никита Михалков, Вадим Абдрашитов и другие.

Одно из событий фестиваля посвятят 10-летию продюсерского центра "ВГИК-Дебют", который все годы деятельности работает с талантливыми выпускниками ВГИКа и помогает им снимать первые полнометражные работы, многие из которых становятся призерами престижных международных и российских кинофестивалей. "ВГИК-Дебют" вручит спецприз в учрежденной им номинации "Перспектива" подающему большие творческие надежды автору.

Все мероприятия фестиваля проходят с соблюдением санитарных требований, гостей пускают при наличии QR-кода или отрицательного ПЦР-теста.