Пресс-показ фильма "Небо" состоялся в Минобороны

МОСКВА, 15 ноября. /ТАСС/. Минобороны провело пресс-показ художественного фильма "Небо" о подвиге летчика Олега Пешкова, погибшего при выполнении боевой задачи в Сирии.

После показа состоялась пресс-конференция, на которой создатели фильма, снятого кинокомпанией "ТриИкс Медиа" совместно с Минобороны РФ при участии канала "Россия-1", рассказали о ходе съемочного процесса, подготовке к работе, встречах с реальными участниками тех событий.

Картина выходит в прокат 18 ноября. Это первый художественный фильм о контртеррористической военной операции РФ в Сирии, снятый при поддержке Министерства обороны России. Министр обороны Сергей Шойгу поручил включить этот фильм в перечень обязательных к просмотру в вооруженных силах.

Картина основана на реальных событиях в Сирии, когда во время боевого вылета российский Су-24 был сбит турецким истребителем. Это произошло 24 ноября 2015 года. Экипаж - Олег Пешков и Константин Мурахтин - успел катапультироваться. Штурман Мурахтин был спасен, а Пешкова, спускавшегося с парашютом, боевики расстреляли в воздухе. Позже все террористы, которые участвовали в этом расстреле, были уничтожены, а погибшему пилоту посмертно присвоили звание Героя России. Мурахтин был награжден Орденом Мужества.

В центре киноистории - два главных героя - подполковник Олег Сошников и капитан Константин Муравьев.

Игорь Копылов выступил режиссером-постановщиком, автором сценария и одним из продюсеров. В фильме играют Игорь Петренко, Мария Миронова, Иван Батарев, Сергей Губанов, Илья Носков, Николай Козак. Майор Константин Мурахтин стал главным консультантом на съемочной площадке, а исполнители главных ролей несколько месяцев тренировались в действующем лагере подготовки Сил специальных операций вместе с военнослужащими.