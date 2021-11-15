В Салехарде в феврале состоится Арктический культурный форум

ТАСС, 15 ноября. Арктический культурный форум пройдет в Ямало-Ненецком автономном округе в Салехарде в феврале с участием около 30 экспертов. Будет обсуждаться тематика развития библиотек и музеев, сообщила в понедельник пресс-служба регионального правительства по итогам пресс-конференции директора окружного департамента культуры Евгения Колтунова.

"Арктический культурный форум, четвертый по счету, пройдет в Салехарде в феврале при сотрудничестве с Санкт-Петербургским международным культурным форумом. Основными его темами станут "Цифровое будущее библиотек" и "Музей - изобретатель ценностей места" - формирующие стратегию развития учреждений культуры на Ямале. Будет предусмотрено 10 дискуссионных площадок. Участие в форуме примет порядка 30 экспертов", - говорится в сообщении.

Также на форуме состоится сессия "Развитие культурного ландшафта ЯНАО" для учреждений культурно-досугового профиля.

Арктический культурный форум проходит на Ямале с 2014 года. Участвуют специалисты учреждений культуры, общественники, представители властей, некоммерческих организаций и бизнеса. Основными темами прошлых форумов стало совершенствование инфраструктуры, развитие кадрового потенциала, развитие культуры участия.