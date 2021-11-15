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В Зимбабве открылась неделя российского кино

Она началась с показа фильма Валерия Тодоровского "Большой"

ПРЕТОРИЯ, 15 ноября. /ТАСС/. Неделя российского кино началась в понедельник в Зимбабве с показа фильма режиссера Валерия Тодоровского "Большой". Об этом сообщил ТАСС представитель посольства РФ в Зимбабве.

По его словам, показы проходят в столице страны Хараре в театральном комплексе "Репс". В рамках недели будут показаны популярные российские киноленты, такие как "Движение вверх", "Экипаж", "Брестская крепость", "Анна Каренина. История Вронского", а также российско-африканский боевик "Турист".

Одновременно в комплексе "Репс" проходят две фотовыставки. Одна посвящена современному видению балета, вторую, под названием "Самая красивая страна", представило Русское географическое общество.

Неделя российского кино и фотовыставки приурочены к празднованию Дня народного единства. Организатором кинонедели является посольство РФ в Зимбабве при участии ряда компаний, включая Harare Film Society и киноконцерн "Мосфильм".

Нынешнему показу российских фильмов предшествовала демонстрация в Зимбабве 29 сентября картины "Собибор" режиссера Константина Хабенского, которая имела широкий отклик.

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