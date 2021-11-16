Безруков представит свою трактовку образа Казановы на сцене Губернского театра

МОСКВА, 16 ноября. /ТАСС/. Премьерный показ постановки Фонда Сергея Безрукова "Казанова. Ars Vivendi" пройдет во вторник на сцене Московского Губернского театра (МГТ), сообщили ТАСС в пресс-службе фонда.

"После первого тяжелого локдауна прошлым летом я буквально чувствовал, что нужен антидепрессивный спектакль с интонациями светлого <...> юмора. Хорошо, что такая пьеса нашлась. Казанова - персонаж легкий (даже легкомысленный), а в то же время имеет такой бэкграунд, который позволяет нам превратить его из имени нарицательного в живого человека", - привели в пресс-службе слова художественного руководителя МГТ Сергея Безрукова.

В основу спектакля положена пьеса Андрея Ларионова о приключениях Казановы при дворе Екатерины II. Как отметили в фонде, это исторический факт: обольститель и авантюрист провел в России почти год и описал это в своей книге "История моей жизни". При этом Казанова в пьесе Ларионова - вовсе не Дон Жуан и воспринимает сложности как повод пошевелить мозгами. "Он умен, в шаге от гениальности, образован, талантлив и наделен даром никогда не унывать", - говорят в фонде.

Безруков выступил режиссером-постановщиком спектакля, он же исполнит роль Джакомо Казановы. Главный герой многого мог бы достичь, но торопится вперед, и ему становится неинтересно то, что было начато вчера. Постановка выполнена в жанре трагифарс. "Ars Vivendi" переводится как "искусство жить".

В спектакле задействованы актеры Янина Соколовская, Сергей Степин, Юлия Куварзина, Зоя Бербер, Сергей Сафронов.

Постановка создана Фондом Сергея Безрукова, существующим с 2013 года. Фонд оказывает содействие постановке театральных представлений, в том числе для людей с ограниченными возможностями. При поддержке фонда проходят съемки фильмов, проводятся благотворительные и социально значимые акции и мероприятия.