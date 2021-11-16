В США выставили на аукцион вещи известных музыкантов

ТАСС, 16 ноября. Вещи и музыкальные инструменты, принадлежавшие известным во всем мире исполнителям, будут проданы на аукционе Julien's Auctions в Нью-Йорке 19 и 20 ноября. Всего на торги выставлено более 900 лотов.

"Julien's Auctions с гордостью представляет Icons & Idols: Rock 'N' Roll ("Иконы и идолы: рок-н-ролл"), ежегодное событие сезона в мире музыки", - говорится в сообщении, размещенном на сайте аукционного дома. Лоты в свое время принадлежали таким исполнителям, как Эрик Клэптон, Элвис Пресли, Майкл Джексон, Леди Гага, Мадонна, Курт Кобейн, Боб Марли и другие. Также представлены вещи таких групп, как The Beatles, Led Zeppelin, The Rolling Stones, AC/DC и Queen.

Устроители называют главным лотом акустическую гитару, на которой Клэптон играл во время дебютного выступления группы Derek and The Dominos в 1970 году. Этот музыкальный инструмент оценивается в $300-500 тыс. Аукционный дом рассчитывает продать текст песни Kashmir группы Led Zeppelin за $200-400 тыс.