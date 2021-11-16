Уральская индустриальная биеннале проведет вечер инклюзивных спектаклей

ЕКАТЕРИНБУРГ, 16 ноября. /ТАСС/. Режиссеры-участники VI Уральской индустриальной биеннале современного искусства представят два инклюзивных спектакля с участием профессиональных танцовщиков, актеров и молодых людей с особенностями ментального развития. Вечер перформансов пройдет 28 ноября, сообщили ТАСС в пресс-службе биеннале во вторник.

"28 ноября 6-я Уральская индустриальная биеннале покажет спектакли "По пути" и "Дыхание" в ТЮЗе (Театре юного зрителя). Это инклюзивные постановки, в которых принимают участие профессиональные танцовщики и актеры, а также молодые люди с аутизмом и другими особенностями ментального развития", - сообщили в пресс-службе, уточнив, что вечер пройдет при поддержке Фонда содействия развитию балетного искусства Дианы Вишневой.

В театре будут представлены танцевальный перформанс "По пути", раскрывающий идею абстрактности героя, и спектакль "Дыхание", который исследует процессы дыхания через движение, инструмент и музыку.

Зрители старше 18 лет должны предъявить на входе действующий QR-код, справку о медицинском отводе вместе с ПЦР или справку о вакцинации как минимум первым компонентом, а также документ, удостоверяющий личность.

Уральская индустриальная биеннале - крупнейший международный проект в сфере современного искусства на территории РФ, начал реализовываться в 2010 году по инициативе Уральского филиала Государственного центра современного искусства и проходит каждые два года. В этом году темой биеннале станет "Время обнимать и уклоняться от объятий", предметом осмысления - нормы межличностной коммуникации, переживающие особенно стремительную трансформацию в новых глобальных условиях. Художникам предложат поразмышлять в том числе над ситуацией с пандемией коронавируса, отразить ее в своих работах.