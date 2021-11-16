Умер соучредитель пермской киностудии "Новый курс" Сергей Лепихин

ПЕРМЬ, 16 ноября. /ТАСС/. Член Союза кинематографистов России, соучредитель пермской киностудии "Новый курс" Сергей Лепихин умер на 67-м году жизни. Об этом сообщается во вторник на сайте министерства культуры Пермского края.

"Сегодня умер пермский кинооператор, режиссер, соучредитель киностудии "Новый курс" Сергей Лепихин. Он стал учителем и наставником для нескольких поколений пермских кинематографистов, стоял у истоков развития пермской документалистики и в последние годы занимался осмыслением истории пермского кино", - говорится в сообщении.

Первой известной картиной Лепихина стала "Про Олю в неволе" в 1993 году, которая получила специальный приз жюри на швейцарском кинофестивале в Локарно. Сергей Лепихин также был оператором фильмов "Человек, который запряг идею", "История Тюрина, художника и жертвы", вместе с режиссером Борисом Караджевым работал над фильмом "Эвакуационный роман".

Сергей Лепихин стал лауреатом премии города Пермь в сфере культуры и искусства, был членом Союза кинематографистов России. В последние годы он занимался осмыслением истории пермского кино и планировал снять несколько фильмов о знаковых пермских кинематографистах для проекта "История пермского кино в лицах".