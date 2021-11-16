Во МХАТ им. Горького летом 2022 года планируют приступить к капремонту

МОСКВА, 16 ноября. /ТАСС/. Капитальный ремонт планируется начать во МХАТ им. Горького летом 2022 года, сообщил генеральный директор театра Владимир Кехман министру культуры РФ Ольге Любимовой.

"Владимир Кехман сообщил, что специалисты проверили здание театра. В результате планируется в начале 2022 года сделать проектно-сметную документацию и уже летом приступить к капитальному ремонту", - сказали журналистам во вторник в пресс-службе Минкультуры.

Кехман рассказал, что работы, которые необходимо сделать в здании, обсуждаются с архитектором Владимиром Кубасовым, работавшим над проектированием и строительством здания МХАТ. По словам архитектора, театр является одним из памятников советского модернизма.

"В дальнейшем я планирую обсудить с ним, какие у здания есть слабые места и на что нам нужно обратить особое внимание", - привели в пресс-службе слова Кехмана. Он подчеркнул, что театр не собирается закрываться на несколько лет. "Этот процесс займет не более четырех месяцев, а театр не прекратит свою деятельность", - сказал гендиректор.

В пресс-службе также проинформировали, что Кехман и Любимова обсудили текущее положение дел в учреждении и дальнейшие планы развития театра. "МХАТ имени Горького на сегодняшний день находится в непростой ситуации. Сейчас необходимо наладить творческий процесс, выровнять финансово-экономические показатели и разобраться с административно-хозяйственным комплексом", - отметила министр.

Кехман был назначен генеральным директором МХАТ им. Горького 27 октября 2021 года. 1 ноября стало известно об уходе из театра художественного руководителя Эдуарда Боякова, с которым в мае 2021 года Минкультуры продлило контракт на пять лет. Должность президента театра занимает народная артистка СССР Татьяна Доронина.