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Спектакль "Васса Железнова" вернется в репертуар МХАТ им. Горького

Гендиректор театра Владимир Кехман обратил внимание, что за последние годы во МХАТ не было ни одного спектакля, поставленного по произведениям Максима Горького

МОСКВА, 16 ноября. /ТАСС/. Генеральный директор МХАТ имени Горького Владимир Кехман считает важным возвращение в репертуар театра спектаклей по произведениям Максима Горького, имя которого носит театр, в частности постановки "Васса Железнова". Об этом он заявил во вторник на встрече с министром культуры РФ Ольгой Любимовой, сообщили в пресс-службе Минкультуры.

"Владимир Кехман обратил внимание, что за последние годы во МХАТ не было ни одного спектакля, поставленного по произведениям Максима Горького, и считает важным возвращение в театр пьесы "Васса Железнова", которая также является знаковой и для Татьяны Васильевны Дорониной. По его мнению, в театре замечательная труппа с огромным творческим потенциалом", - отметили в пресс-службе.

По словам Кехмана, в театре продолжается творческий процесс и идут репетиции спектакля "Женщины Есенина", премьера которого состоится 3, 4 и 5 декабря. "МХАТ имени Горького расскажет зрителям о поэте, обратившись к его личной жизни, к судьбам женщин, которые оставили след в его творчестве", - добавили в Минкультуры.

В спектакле задействованы Андрей Вешкурцев, Екатерина Стриженова, Алиса Гребенщикова, Екатерина Волкова, Михаил Кабанов и другие артисты.

Теги
РоссияДоронина, Татьяна ВасильевнаЛюбимова, Ольга БорисовнаКехман, Владимир Абрамович
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