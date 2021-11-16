МОСКВА, 16 ноября. /ТАСС/. Попечительский совет МХАТ им. Горького сформируют к лету 2022 года. Этот вопрос обсуждался на встрече министра культуры РФ Ольги Любимовой с генеральным директором театра Владимиром Кехманом, сообщает пресс-служба Минкультуры РФ.

"Ольга Любимова отметила необходимость придерживаться сформированной дорожной карты, согласно которой зимой будет готова проектно-сметная документация, к лету будет сформирован попечительский совет, к осени завершится капитальный ремонт, а также будут решены все кадровые вопросы, связанные с административным управлением театра", - говорится в сообщении министерства.

Министр также выразила мнение, что в попечительский совет театра должны войти не только представители бизнес-сообщества, но и люди, которым небезразлична судьба МХАТа.

Одной из важнейших задач, стоящих перед руководством, она назвала сохранение преемственности и имеющихся традиций легендарного театра.

"Министр предложила записать голос Татьяны Васильевны Дорониной, которая своим теплым приветствием встречала бы зрителей в зале перед спектаклем и желала им приятного просмотра", - отметили в Минкультуры.

В 1987 году МХАТ разделился на два театра - МХТ имени Чехова во главе с Олегом Ефремовым и МХАТ имени Горького, который возглавила Татьяна Доронина. С июля 1987 по декабрь 2018 года Доронина являлась художественным руководителем МХАТ им. Горького, после чего указом президента РФ была назначена президентом театра.

Совет попечителей

Ранее сообщалось, что Совет попечителей МХАТ им. Горького, созданный в 2020 году на базе фонда "Институт культурной политики", прекратил отношения с театром. Соответствующее заявление распространила Уральская горно-металлургическая компания (УГМК), коммерческий директор которой возглавлял попечительский совет. Согласно сообщению, за сезон 2020/2021 фондом было привлечено порядка 150 млн рублей на создание и продвижение новых постановок в театре.

В свою очередь генеральный директор МХАТ Владимир Кехман заявил ТАСС, что у них с представителем попечительского совета разные представления о государственности и театре.