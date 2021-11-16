Глава Минкультуры считает необходимым проверить качество программы "Новая Школа МХАТ"

МОСКВА, 16 ноября. /ТАСС/. Министр культуры РФ Ольга Любимова на встрече с генеральным директором МХАТ им. Горького Владимиром Кехманом выразила озабоченность относительно качества оказываемых услуг программы "Новая Школа МХАТ", сообщила пресс-служба ведомства.

"Отдельно Ольга Любимова и Владимир Кехман обсудили ряд проектов в театре, которые не были связаны с уставной деятельностью. В этой связи министр выразила озабоченность относительно качества оказываемых услуг программы "Новая Школа МХАТ" совместно с университетом "Синергия", - говорится в сообщении.

Министр предложила проверить легитимность оказания подобных услуг.

"Нужно проверить качество и степень легитимности оказания подобных услуг. Нас беспокоит, что в данной ситуации кто-то мог пострадать. Ведь люди поверили бренду, имени театра, заплатили деньги за обучение. Это нужно взять на контроль и проследить, чтобы люди получили свои услуги", - привели в пресс-службе слова Любимовой.

ТАСС запросил комментарий университета "Синергия" по этому поводу.

На встрече Ольга Любимова и Владимир Кехман обсудили текущее положение дел в учреждении и дальнейшие планы развития театра. Как отметила министр, МХАТ имени М. Горького на сегодняшний день находится в непростой ситуации, необходимо наладить творческий процесс, выровнять финансово-экономические показатели и разобраться с административно-хозяйственным комплексом.