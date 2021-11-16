Британские актеры озвучили книги о "Плоском мире" Терри Пратчетта

ЛОНДОН, 16 ноября. /ТАСС/. Ведущие британские актеры театра и кино озвучили полное собрание сочинений о "Плоском мире" известного писателя Терри Пратчетта (1948-2015). Об этом во вторник сообщила газета The Guardian со ссылкой на издательство Penguin Random House.

По словам издателей, старт масштабного проекта по переложению в формат аудиокниг всех 40 романов приурочен к 50-летнему юбилею со дня публикации книги The Carpet People ("Люди ковра") - первого романа автора. "Хотя аудиокниги по этим романам уже выпускались ранее, по факту выхода их бумажных версий, сегодня нам захотелось чего-то более современного", - отметил продюсер издательства Ричард Леннон.

Среди звезд, принявших участие в работе над проектом, - Билл Найи ("Реальная любовь", "Пираты Карибского моря"), Индира Варма ("Игра престолов"), Шан Клиффорд ("Флибэг"), Энди Серкис ("Властелин колец") и Петер Серафимович ("Звездные войны"). Актерам пришлось провести в студии в общей сложности более 150 дней. Совокупная продолжительность звучания составила более 400 часов. Музыкальное сопровождение сочинил обладатель премии Британской академии кино и телевизионных искусств композитор Джеймс Ханнигэн.

"Мы очень рады, ведь это лучший способ отдать дань уважения Терри, - сказал руководитель Фонда Терри Пратчетта Роб Уилкинс. - Когда первые записи оказались в Часовне (так сам автор называл комнату, в которой создавал свои книги; по совместительству она представляла собой центр его вымышленной вселенной - прим. ТАСС), я включил их на полную громкость и [слушал], пока не затряслась кладка на стенах". По его словам, каждому актеру отлично удалось передать остроумие, теплоту и уникальную атмосферу книг писателя.

Озвучивший авторские примечания артист Билл Найи признался, что воспринял предложение поучаствовать в проекте как "большую честь". "[Для меня авторские примечания] - это голос великого писателя, комментирующий разворачивающееся в романе действие, - пояснил актер. - Я получил невероятное удовольствие в процессе работы".

Выход новых аудиоверсий книг Терри Пратчетта будет происходить постепенно в течение двух лет. В декабре выйдет роман "Санта-Хрякус", в апреле 2022 года - переложения книг из цикла о ведьмах "Плоского мира".