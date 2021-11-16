На сайте кабмина Украины появилась петиция против съемок фильма об ЛГБТ за счет бюджета

КИЕВ, 16 ноября. /ТАСС/. Петиция о недопущении финансирования и содействия выпуску за счет бюджетных средств фильма "Мой юный принц", посвященного теме ЛГБТ, зарегистрирована на сайте кабинета министров Украины.

"Прошу немедленно принять все возможные меры, направленные на прекращение и недопущение выделения средств налогоплательщиков на создание фильма "Мой юный принц" и инициировать проверку, каким образом и на каком основании кинематографические материалы аморального характера получили государственную поддержку и софинансирование", - говорится в тексте петиции.

Ее автор выразил обеспокоенность и возмущение использованием христианской символики и отсылок к библейским событиям в эротическом контексте. В петиции также говорится, что фильм пропагандирует однополые отношения как между несовершеннолетними, так и взрослыми как норму. "Такие действия Совета государственной поддержки кинематографии, Государственного агентства Украины по кино являются уголовно наказуемым деянием, поскольку оскорбляют чувства миллионов граждан Украины в связи с их религиозными убеждениями", - подчеркивается в петиции.

На данный момент петицию подписали 524 человека. Чтобы документ был рассмотрен кабмином, необходимо набрать 25 тыс. подписей.

В конце октября украинское Государственное агентство по вопросам кино выделило 20 млн гривен (около $760 тыс.) на съемки фильма "Мой юный принц", который будет рассказывать историю 17-летнего юноши. Как было указано в описании кинопроекта на сайте Госкино, в картине будут раскрываться темы любви, одержимости, тирании, изоляции, при этом планируется, что в ней будет много эротических сцен. В фильме снимутся украинские актеры. Планируемая дата премьерного показа - июль 2022 года.