Опера Мариинки отправляется во Владивосток для участия в премьере "Хованщины" Мусоргского

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 17 ноября. /ТАСС/. Оперная труппа и оркестр Мариинского театра оправляются в среду во Владивосток для участия в премьере народной музыкальной драмы "Хованщина" Модеста Мусоргского. Премьерные спектакли в пятницу и субботу пройдут под управлением народного артиста России Валерия Гергиева, сообщила пресс-служба театра.

"Во Владивостоке совместно с петербургскими коллегами Приморский филиал театра выпускает премьеру оперы "Хованщина". Это перенос из Петербурга знаменитой постановки Кировского театра 1952 года - спектакля режиссера Леонида Баратова в декорациях Федора Федоровского. Оба премьерных представления оперы 19 и 20 ноября пройдут под управлением Валерия Гергиева", - рассказали в пресс-службе.

В главных партиях заняты ведущие солисты Мариинского - Юлия Маточкина и Екатерина Сергеева (Марфа), Владимир Ванеев (Досифей), Михаил Петренко (Иван Хованский), Евгений Акимов (Андрей Хованский), Владислав Сулимский (Шакловитый), Олег Видеман (Голицын) и Андрей Зорин (Подьячий).

Накануне, 18 ноября, солисты оперной труппы выйдут на сцену в гала-концерте, Симфоническим оркестром Приморской сцены дирижирует Павел Смелков. В Малом зале 20 ноября с камерной программой выступят солисты оркестра Мариинского театра, специальный гость - Лоренц Настурика-Гершовичи (скрипка).

Гастрольные выступления петербургских музыкантов завершатся в Сеуле. В столицу Южной Кореи Гергиев отправится с составом Страдивари-ансамбля - камерного струнного оркестра театра. Выступления пройдут 24 ноября в крупнейшем азиатском концертном зале Lotte. Там прозвучат Первая симфония Сергея Прокофьева, Серенада для струнного оркестра Петра Чайковского, сюита Эдварда Грига "Из времен Хольберга", сочинения Клода Дебюсси, Мориса Равеля и Феликса Мендельсона. Гастроли включены в программу международного культурного проекта "Русские сезоны".