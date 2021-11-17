В Москве назовут победителей премии Кандинского в области современного искусства

МОСКВА, 17 ноября. /ТАСС/. Лауреатов премии Кандинского назовут 17 ноября на торжественной церемонии в Московском музее современного искусства, сообщается на сайте премии.

"Победители станут известны на церемонии награждения 17 ноября 2021 года. Произведения номинантов и финалистов можно увидеть на выставке 13-й Премии Кандинского в Московском музее современного искусства на Петровке до 21 ноября 2021 года", - говорится в сообщении.

В 2020-2021 гг. для участия в творческом конкурсе в оргкомитет премии поступило более 700 заявок из десятков городов России. По итогам голосования экспертного совета в лонг-лист вошли 34 номинированных произведения искусства. В номинации "Проект года" были представлены 16 произведений, 11 были заявлены на номинацию "Молодой художник. Проект года", еще семь претендовали на то, чтобы стать лучшими в номинации "Научная работа".

По итогам голосования международного жюри финалистами в номинация "Проект года" стали Андрей Кузькин (работа "Молельщики и герои"), Александр Морозов ("Станция Дистопия") и Павел Отдельнов ("Промзона"). В номинации "Молодой художник. Проект года" в шорт-лист попали Альбина Мохрякова ("Рой"), Екатерина Муромцева ("То, что бывает с другими"), Владимир Чернышев ("Бассейн").

Премия Кандинского - независимая российская премия в области современного искусства, учреждена в 2007 году по инициативе Шалвы Бреуса, президента Международного культурного фонда Breus Foundation. Задача проекта - поддержка и развитие российского актуального искусства, повышение его авторитета в мире.