В Москве представят выставку советских мастеров независимого искусства

МОСКВА, 17 ноября. /ТАСС/. Государственный музей архитектуры имени А. В. Щусева совместно с Галеев-Галереей открывает выставочный проект "За фасадом эпохи", на котором представят работы мастеров независимого искусства 1920-1940-х годов. Некоторые работы представят впервые или после длительного перерыва.

"Выставка организована группой наследников московских художников "Плеяда" в сотрудничестве с Галеев-Галереей и Государственным музеем архитектуры им. Щусева. Мы выражаем признательность всем наследникам и частным коллекционерам, предоставившим живописные и графические работы художников, многие из которых будут показаны впервые или после тридцатилетнего перерыва - эпохальной выставки "Московские художники. 1920-1930-е годы", впервые представившей современному зрителю широкую панораму художественной жизни в Москве в послереволюционные десятилетия", - говорится в сообщении галереи.

Как рассказали в музее, проект посвящен московским художникам, творческих расцвет которых пришелся на переломные для советской культуры 1920-1930-е годы. На выставке представят работы мастеров независимого искусства: Льва Аронова, Анатолия Гусятинского, Льва Зевина, Марии Ильф-Тарасенко, Георгия Павильонова, Николая Прокошева и других. "Это люди очень разного социального происхождения, ушедшие молодыми или в расцвете творческих сил, искавшие свой путь, манеру и темы, но не вписавшиеся в официальный советский дискурс. Их истории и судьбы тесно переплетаются между собой, образуя определенную социальную сеть того времени", - пояснили в музее.

В галерее добавили, что в зависимости от времени начала творческой деятельности можно выделить "старших" и "младших" художников. "Старшие" успели поучаствовать в объединениях и выставках, но уже с конца 1920-х годов их стали подвергать жесткой критике за "живопись, глубоко субъективно и индивидуалистически преломляющую внешний мир", за "реакционно-упадническую работу", за "крайний индивидуализм", от которого "несет мистическим бредом", за формализм и "придумывание". Результатом для некоторых стали исключение из Московского областного Союза советских художников, невозможность участвовать в профессиональной художественной жизни. "Младшие" художники начали активно работать в начале 1930-х годов, но были вынуждены заниматься станковой живописью "в стол".

"Их творчество, в котором синтезируется влияние различных художественных школ, начиная от искусства Возрождения и до современных стилей и направлений, характеризуется полифонией взглядов, методов и жанров. Поэтому наследие "зафасадных" мастеров интересно показать не биографически, а эстетически - через поиск стиля, темы, манеры письма, цвета, восприятие времени и себя в нем", - добавили в музее.

Выставка откроется на площадке Галеев-Галереи 17 ноября и продлится до 26 декабря.