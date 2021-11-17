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Вышел новый трейлер фильма "Человек-паук: Нет пути домой"

Премьера фильма в России запланирована на 16 декабря
'SonyPicturesRU/YouTube'

Sony Pictures представила второй трейлер фильма "Человек-паук: Нет пути домой". Ролик опубликован на YouTube-канале студии. 

По сюжету Питер Паркер обращается к Доктору Стрэнджу, чтобы тот с помощью заклинания заставил всех забыть, что он Человек-паук. Однако из-за этого в мир героя попадают персонажи и злодеи из других вселенных. В трейлере, в частности, показали доктора Октавиуса, Зеленого Гоблина, Песочного человека и Электро. 

"Нет пути домой" снял режиссер Джон Уоттс. В картине сыграли Том Холланд, Зендея, Бенедикт Камбербэтч, Мариса Томей и другие. Премьера фильма в России запланирована на 16 декабря.
 

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