Вышел новый трейлер фильма "Человек-паук: Нет пути домой"

Sony Pictures представила второй трейлер фильма "Человек-паук: Нет пути домой". Ролик опубликован на YouTube-канале студии.

По сюжету Питер Паркер обращается к Доктору Стрэнджу, чтобы тот с помощью заклинания заставил всех забыть, что он Человек-паук. Однако из-за этого в мир героя попадают персонажи и злодеи из других вселенных. В трейлере, в частности, показали доктора Октавиуса, Зеленого Гоблина, Песочного человека и Электро.

"Нет пути домой" снял режиссер Джон Уоттс. В картине сыграли Том Холланд, Зендея, Бенедикт Камбербэтч, Мариса Томей и другие. Премьера фильма в России запланирована на 16 декабря.

