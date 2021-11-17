Свыше 350 сеансов покажут на Московском международном фестивале архивных фильмов

МОСКВА, 17 ноября. /ТАСС/. Организаторы Московского международного фестиваля архивных фильмов, который проходит в столице с 15 по 28 ноября, проведут более 350 сеансов и свыше 60 встреч со специалистами, сообщил врио гендиректора Госфильмофонда России Роман Чистяков.

Фестиваль архивных фильмов, ставший преемником международного архивного фестиваля "Белые столбы", который с 1997 года организует Госфильмофонд России, впервые проходит в Москве. Его основной площадкой стал кинотеатр "Иллюзион".

"В течение двух недель мы покажем более 90 картин, организуем более 350 сеансов, проведем более 60 встреч с кураторами, киноведами, актерами, режиссерами, специалистами фонда и нашими коллегами из иностранных синематек. Мы очень гордимся нашей центральной рубрикой "Реставрации и находки" и сейчас активно работаем над тем, чтобы вывести программу реставрации Госфильмофонда на новый уровень", - сказал Чистяков, которого процитировали в пресс-службе.

Программа включает ретроспективы, показы культовых отечественных и зарубежных фильмов и архивных находок, в том числе отреставрированных и восстановленных картин, а также лент, считавшихся до недавнего времени утраченными. Большая часть показов сопровождается лекциями и дискуссиями со специалистами.

Директор департамента кинематографии и цифрового развития Минкультуры РФ Светлана Максимченко выразила надежду, что фестиваль станет традицией, которая будет способствовать появлению нового зрителя и еще более активному научному сотрудничеству с международными синематеками. "Я верю, что архивное кино получит новую жизнь и станет привлекать самых разных зрителей как в кинотеатрах, так и на стриминговых сервисах", - отметила она.

Площадками для параллельных показов фестиваля стали "Художественный", "Москино Космос", лектории музея "Гараж" и Центр документального кино.