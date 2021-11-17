Минкультуры не будет пересматривать показатель посещаемости учреждений

МОСКВА, 17 ноября. /ТАСС/. Показатель посещаемости учреждений культуры в рамках национального проекта "Культура" не планируется обнулять, несмотря на просьбы некоторых регионов. Об этом в среду сообщила замдиректора департамента региональной политики, образования и проектного управления Минкультуры РФ Жанна Алексеева.

"Мы также получаем достаточно много вопросов и просьб по обнулению показателей посещаемости в этом году. Здесь я отвечу так: показатель обнулять в настоящее время мы не планируем", - сказала она в ходе своего выступления по видеоконференцсвязи на мониторинговом совещании по реализации нацпроекта в регионах Северо-Западного федерального округа.

Алексеева напомнила, что в список целей нацпроекта "Культура" вошли показатели по воспитанию гармонично развитой личности и число посещений культурных мероприятий. Оба показателя входят в перечень, по которому оценивается эффективность работы глав регионов. "По данным за третий квартал 2021 года, по индексу вовлеченности в систему воспитания все субъекты СЗФО выполняют этот показатель, кроме Псковской области. В Псковской области плановый показатель не достигнут за третий квартал", - отметила Алексеева.

По показателю посещаемости учреждений культуры большинство регионов округа справляются и даже перевыполняют его по итогам девяти месяцев работы. По словам представителя Минкультуры РФ, не достигли плановых показателей три региона: Республика Коми, Архангельская область и Карелия. "В расчете участвует <…> показатель посещений региональных цифровых ресурсов в сфере культуры <…> Прошу всех убедиться, что на всех цифровых ресурсах ваших учреждений культуры установлен ведомственный счетчик, и активизировать работу с учреждениями культуры в онлайн-формате", - добавила Алексеева.

Цель национального проекта "Культура" - сделать культуру доступной не только в крупных городах, но и в отдаленных населенных пунктах по всей стране. Проект также призван наполнять новым смысловым содержанием сельские учреждения культуры, культурно-досуговые учреждения и библиотеки.