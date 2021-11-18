В Петербурге откроется выставка "Щелкунчик" Михаила Шемякина. Театр художника"

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 18 ноября. /ТАСС/. Выставка "Щелкунчик" Михаила Шемякина. Театр художника" откроется в четверг в Петербурге в ознаменование 20-летия со дня премьеры одноименного балета, созданного этим мастером для Мариинского театра. Экспозиция будет развернута в Центре Михаила Шемякина в виде причудливого сценического пространства.

Как сообщили в пресс-службе Центра, выставочный проект приурочен также к 245-летию со дня рождения Эрнста Теодора Вильгельма Гофмана и к 205-летию с момента первого издания его книги со сказками, в которую входил текст сказки "Щелкунчик и Мышиный король".

"Экспозиция знакомит с трактовкой художником одной из самых известных сказок Гофмана через призму двух постановок - "Щелкунчик" и "Волшебный орех". Пространство выставки напоминает лабиринт закулисья, где посетитель, окруженный со всех сторон бархатными занавесами, декорациями и персонажами, превращается в зрителя, а сам музей - в театр", - рассказали в пресс-службе.

Мастер отобрал для экспозиции эскизы к костюмам и декорациям балета, работы в технике тиражной графики и скульптурные изображения персонажей спектакля. Также здесь представлен ряд иллюстраций к "Житейским воззрениям кота Мурра" и "Крейслериане" Гофмана, созданных Шемякиным в ленинградский период.

За два десятилетия своей сценической жизни шемякинский "Щелкунчик" прочно утвердился в репертуаре Мариинского и идет здесь с неизменным успехом. Инициатор этого проекта маэстро Валерий Гергиев, который чрезвычайно редко дирижирует балетными спектаклями, делает исключение для этого "Щелкунчика". По его словам, "этот балет давно нуждался в том, чтобы с него сняли покров нарочитой "детскости" и некое ощущение детского утренника", что удалось сделать Шемякину.

Премьера балета в постановке этого художника и в хореографии Кирилла Симонова состоялась в Мариинском 12 февраля 2001 года. С тех пор в спектакле успели выступить несколько поколений артистов балета.