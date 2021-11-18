В российский прокат вышел приключенческий мультфильм "Плюшевый Бум!"

МОСКВА, 18 ноября. /ТАСС/. Приключенческий семейный мультфильм "Плюшевый Бум!" о похищении волшебного рубина от создателей "Смешариков" и "Фиксиков" с новыми анимационными героями выходит в российский прокат, сообщает пресс-служба группы компаний "Рики".

"Плюшевый Бум!" - это по-настоящему трогательная история о дружбе, самопожертвовании и любви. Среди обилия сюжетов про супергероев, порой не хватает простых историй, которые заставляют задуматься, а на что ты способен ради близких тебе людей. После просмотра остается удивительно теплое ощущение. Уверен, что "Плюшевый Бум!" запомнится не только маленьким зрителям, но и взрослым, поскольку напомнит о самых прекрасных моментах из детства", - сказал ТАСС продюсер, основатель ГК "Рики" Илья Попов.

Мультфильм "Плюшевый Бум!" расскажет о похищении волшебного рубина, который вор прячет внутри мягкого медведя по имени Бум, чтобы вывезти из страны. Планы рушатся, когда мишка попадает в магазин игрушек, а рубин оказывается магическим и оживляет всех его обитателей.

Режиссерами картины стали Денис Чернов и Илья Куприянов, продюсерами также выступили Надежда Кузнецова и Елена Чиркова, автором идеи - Антон Борисов. "Наша история в первую очередь про людей, хотя игрушки, безусловно, играют большую роль: одни из них доставляют проблемы главному герою, а другие - помогают. Кроме того, они позволяют изначально не очень положительному, самолюбивому и корыстному персонажу осознать свои ошибки и измениться в лучшую сторону", - рассказала Чиркова, добавив, что важную роль в проекте также играет юмор.

Мультфильм "Плюшевый Бум!" стал для ГК "Рики" первым опытом создания полного метра без отсылки к сериальным проектам. До этого зрителям представили анимационные проекты "Смешарики. Начало" (2011), "Смешарики. Легенда о золотом драконе" (2016), "Фиксики. Большой секрет" (2017) и другие. Картину полностью снимали в России на студии компьютерной анимации "Петербург", она создавалась при поддержке Фонда кино и в сотрудничестве с "Каропрокат". Оригинальный саундтрек к фильму исполнили солист группы "Руки Вверх!" Сергей Жуков и его сын Энджел.

ГК "Рики" является одним из лидеров отечественного анимационного рынка, в их портфель входят бренды "Смешарики", "Фиксики", "ПинКод", "Малышарики", "Тима и Тома".