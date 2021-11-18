Французский спектакль "Электра на дне" покажут в рамках Чеховского фестиваля в Москве

МОСКВА, 18 ноября. /ТАСС/. Проходящий в Москве XV Международный театральный фестиваль имени А. П. Чехова представит российским зрителям музыкальный спектакль "Электра на дне", который привезла "Компания пяти колес" (Франция). Показы пройдут 18, 19 и 20 ноября на сцене столичного Театра имени Моссовета, сообщили ТАСС в пресс-службе фестиваля.

"Российским зрителям предстоит увидеть яркий музыкальный спектакль "Электра на дне", который привезла из Франции "Компания пяти колес". Эта постановка удостоена трех "Мольеров" - высших театральных наград Франции: за "лучший спектакль", "лучшую работу драматурга" и "лучшую режиссуру". Аврора Фремон, исполнившая роль Электры, была названа "театральным открытием года", - рассказала представитель пресс-службы.

Она обратила внимание, что "драматурга и режиссера Симона Абкаряна на создание спектакля вдохновили бессмертные пьесы Еврипида, Софокла и Эсхила, каждая из которых - безусловный шедевр". "При этом, как утверждает сам режиссер, он решился создать собственную версию, чтобы рассказать великий миф в виде притчи. Свою "Электру" Абкарян называет "Золушкой наоборот". Античная принцесса, оказавшись на дне жизни, пытается остаться высоконравственной, сохранить душевную чистоту и гордость", - сформулировала содержание спектакля собеседница агентства.

"На сцене 20 исполнителей - среди них драматические актеры, танцовщики, певцы и музыканты. По выражению режиссера, музыка - это "легкие" спектакля. Постановка дышит блюзом и рок-н-роллом. На сцене звучит живая музыка, исполняемая на традиционных гитарах и контрабасах, а также литаврах, индийских перкуссиях, мандолине, укулеле, банджо и бузуке", - продолжила описание спектакля представитель пресс-службы фестиваля.

По ее словам, "великая Ариана Мнушкина подарила "Компании пяти колес" возможность сыграть премьеру "Электры на дне" 25 сентября 2019 года в своем великолепном Театре дю Солей". "Это не случайность - Симон Абкарян был когда-то артистом ее труппы. Во многом режиссер унаследовал традиции легендарного Театра Солнца. При этом, как отмечает критика, именно яркая индивидуальность постановщика сделала его спектакль оригинальным, зрелищным и впечатляющим, в чем теперь смогут убедиться и российские зрители", - заявила собеседница агентства, подчеркнув, что в Москве состоятся три представления этого французского спектакля.

Продолжение программы

В пресс-службе также озвучили дальнейшую программу Международного Чеховского фестиваля, назвав спектакли, которые будут показаны до конца нынешнего года.

Так, согласно афише, 30 ноября и 1 декабря будет сыгран спектакль финского хореографа Теро Сааринена "Возвращаясь к Монтеверди". "Творчество Клаудио Монтеверди в свое время перевернуло представления современников о композиторском искусстве. Стиль Монтеверди смело противопоставили существующим строгим музыкальным канонам, назвав "второй практикой". Теро Сааринен называет свой спектакль "третьей практикой". Современный танцевальный язык хореографа в спектакле соединится с живой музыкой - сочинения Клаудио Монтеверди звучат в исполнении Хельсинкского барочного оркестра", - уточнила собеседница агентства.

"Предновогодним сюрпризом и заключительным аккордом программы 23, 24, 25 и 26 декабря станет "SNAP" - спектакль-кабаре в исполнении лучших иллюзионистов Южной Кореи, идеально подходящий для семейного просмотра. Три чудаковатых ловкача, пройдя через таинственную дверь, попадают в некое волшебное измерение, где встречают множество мистических персонажей. Они играют с пространством, временем и потусторонними силами, сочетая чаплинскую комедийную манеру, ловкость рук и восхитительные визуальные эффекты", - завершила анализ программы представитель пресс-службы Чеховского фестиваля.

О фестивале

Международный театральный фестиваль имени А. П. Чехова в этом году изменил формат в связи с пандемией. Вместо двух месяцев он продлится почти до конца года - с 14 мая по 26 декабря 2021 года. Мировая серия фестиваля включила 13 спектаклей из одиннадцати стран. Смотр проходит при поддержке Министерства культуры РФ и столичного департамента культуры. Показы спектаклей программы пройдут на ведущих сценических площадках Москвы: в Государственном академическом театре им. Моссовета, Московском драматическом театре им. А. С. Пушкина, Музыкальном театре "Геликон-опера", концертном зале "Зарядье".

Чеховский фестиваль учрежден в 1992 году. С тех пор он проводится раз в два года. За время существования в его программах было представлено более 600 спектаклей из 51 страны.