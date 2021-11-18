Ученики Доренского дадут концерт к 90-летию со дня рождения пианиста

МОСКВА, 18 ноября. /ТАСС/. Пианисты Арсений Тарасевич-Николаев, Алексей Мельников, Константин Емельянов, Николай Кузнецов, Александр Малофеев, Георгий Чаидзе и Филипп Копачевский 30 ноября дадут концерт памяти своего учителя, профессора Московской консерватории Сергея Доренского. Вечер в Большом зале консерватории будет приурочен к 90-летию со дня рождения педагога, сообщила в четверг пресс-служба учебного заведения.

"30 ноября в Большом зале пройдет концерт в честь дня юбилея выдающегося пианиста, легендарного педагога, профессора Московской консерватории Сергея Леонидовича Доренского. Поздравить и почтить память своего педагога решили его ученики, ныне - известные, востребованные во всем мире пианисты", - рассказали организаторы.

Воспитанники Доренского представят публике фортепианную музыку разных эпох в сопровождении Симфонического оркестра Московской консерватории под управлением Вячеслава Валеева.

"Он очень чутко относился к индивидуальности. Его главное качество - он всегда верил в своих студентов. Это чувство помогало и тебе обрести веру в себя", - вспоминает лауреат III премии Международного конкурса им. Чайковского 2019 года Алексей Мельников.

Удивительный педагогический талант Доренского отмечают и другие его ученики. "Сергей Леонидович абсолютно простыми словами мог донести свою мысль до студента, в корне все изменить, - говорит Константин Емельянов. - Профессор всегда нам повторял, что когда ты выходишь на сцену, ты не для себя играешь, ты должен проецировать эту музыку в зал: слушателю не должно быть скучно".

О Доренском

Сергей Доренский начал педагогическую деятельность в Московской консерватории в 1957 году, с 1981 - профессор. В 1978 году был избран деканом фортепианного факультета и с тех пор работал в этой должности почти 20 лет. C 2007 года возглавлял кафедру специального фортепиано. Среди учеников Доренского - лауреаты Первых премий международных конкурсов: народные артисты России Денис Мацуев и Николай Луганский, заслуженные артисты РФ Андрей Писарев и Павел Нерсесьян, Екатерина Мечетина и другие.

Профессор умер 26 февраля 2020 года в возрасте 88 лет.