Коллекцию старинной мужской одежды Севера представили в Архангельске

АРХАНГЕЛЬСК, 18 ноября. /ТАСС/. Коллекция старинной мужской одежды Севера из фондов музея "Малые Корелы" впервые представлена в Архангельске в проекте "Осенние рукомесла". Как рассказала в четверг ТАСС заведующая отделом этнографических программ и массовых мероприятий музея Юлия Волова, это рубахи, порты, верхняя одежда, пояса, которые носили в регионе в конце XIX - начале XX века.

"Наш проект "Осенние рукомесла" впервые полностью посвящен мужскому костюму, в целом о костюме вообще не говорили. В этом году и теоретическая часть посвящена полностью костюму: мы затронули и рубахи, и порты, и верхнюю одежду, и пояса, а шить мы будем праздничную мужскую рубаху Пинежского уезда конца XIX - начала XX века, будем делать оригинальную вышивку с этой рубахи, и будем шить мужские порты", - рассказала Волова.

Всего показано около 40 предметов одежды, в основном это рубахи, как повседневные, так и нарядные. В целом образцов мужской одежды сохранилось гораздо меньше, чем женской.

Как пояснила ТАСС художник-реставратор произведений из ткани музея "Малые Корелы" Людмила Григорьева, для мужской одежды севера была характерна сдержанность в цветовой гамме, вышивка в отличие от более южных регионов была скромной. Вышивали геометрические и растительные узоры в разных техниках, иногда птиц.

Для отдельных уездов были присущи свои особенности. "Характерной чертой [пинежской рубахи] была ее ширина, она широкая до 70-го размера, с широкой вышитой планкой нагрудного разреза", - пояснила реставратор.

В проекте, который музей реализует совместно с архангельским колледжем культуры, участвуют руководители студий декоративно-прикладного творчества, кружков, ремесленных студий и центров, руководители фольклорных коллективов из разных районов области, а также мастера. Кроме знакомства с коллекцией, для них пройдут лекции по типологии мужских северных рубах, особенностям поясов.

Образ помора

По словам председателя клуба историко-культурных и географических проектов "Лихие люди" из Ярославля Максима Леднева-Берга, для одежды жителей Поморья было характерно влияние традиций народов, которые жили рядом: карелов, саамов, норвежцев. "Здесь носили, к примеру, малицы (верхняя одежда из оленьих шкур - прим. ТАСС). Влияние при этом было взаимным. Спорный вопрос, у кого быстрее появились так называемые норвежские свитера, потому что свитер в Норвегии - да, а у нас была рубаха-бузурунка, вязанная иглой. Потом такого же плана появились свитера, вязанные уже не иглой, а спицами", - сказал он.