Свыше 40 российских кинопроектов представят на индустриальной выставке в Дубае

МОСКВА, 18 ноября. /ТАСС/. Более 40 российских проектов, среди которых фильмы "Чемпион мира", "Первый Оскар", "Дунай" и другие, представят на индустриальной выставке Dubai International Content Market (DICM), которая пройдет в Дубае 24-25 ноября. Об этом сообщает пресс-служба "Роскино".

Российские производители и дистрибьюторы контента впервые примут участие в мероприятии в рамках объединенного стенда Russian Content Worldwide, организованного "Роскино" при поддержке Минкультуры РФ, Фонда кино и Комитета по туризму города Москвы. "Отечественная индустрия представит на Dubai International Content Market более 40 своих самых разнообразных проектов. Широкое представительство игроков говорит о высоком интересе к ближневосточному рынку и желанию наших компаний найти новых партнеров. Уверена, что мероприятие станет максимально эффективной площадкой для продвижения российских талантов: актеров, режиссеров, сценаристов, а также позволит укрепить культурные и деловые связи между странами", - процитировали в пресс-службе министра культуры РФ Ольгу Любимову.

Российский стенд объединит ключевых игроков российской киноиндустрии, среди которых компании "Централ Партнершип", "Арт Пикчерс Дистрибьюшн", кинокомпания СТВ, KION, ГК "Рики", "Союзмультфильм" и другие. "Впервые крупнейшие компании-лидеры рынка выводят свои новейшие проекты на один из самых быстрорастущих рынков под единым брендом Russian Content Worldwide. Это новый этап в восприятии российской киноиндустрии аудиторией региона MENA и сотрудничестве с Объединенными Арабскими Эмиратами и другими странами региона. Ближний Восток в силу своей самобытной культуры и истории значительно отличается от других рынков, и тем интереснее решать задачи продвижения российского контента. Российские проекты, представленные на DICM, отобраны с учетом предпочтений жителей региона MENA", - отметила гендиректор "Роскино" Евгения Маркова.

Она выразила надежду, что российская анимация, научная фантастика, военные и спортивные драмы и картины других жанров будут интересны этой аудитории. "Мы обсудили с индустрией, какой формат они считают наиболее эффективным в сложившихся условиях, и это было осознанное решение отрасли - вместо онлайн-рынка American Film Market принять участие в физическом мероприятии в Дубае для установления бизнес-контактов в регионе MENA, и такое решение - во многом исторический шаг", - добавила Маркова.

В число проектов вошли "Чемпион мира" Алексея Сидорова о легендарном шахматном поединке между Анатолием Карповым и Виктором Корчным, военная драма "Летчик" Рената Давлетьярова, мелодрама "Дунай" Любови Мульменко, драма "Подельники" Евгения Григорьева, документально-игровой фильм о создателе водородной бомбы и всемирно известном правозащитнике Андрее Сахарове "Сахаров. Две жизни" и другие.