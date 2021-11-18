Выставка о творчестве Фаберже открывается в Лондоне с участием музеев из России

ЛОНДОН, 18 ноября. /Корр. ТАСС Илья Дмитрячев, Мария Пилипенко/. Выставка о творчестве Карла Фаберже (1846-1920), которая открывается для широкой публики в субботу в британском Музее Виктории и Альберта, расскажет о работе лондонского филиала русского ювелирного дома. Об этом корреспонденту ТАСС сообщили организаторы выставки "Фаберже в Лондоне: от романтики до революции".

Всего экспозиция, работа которой продлится до 8 мая 2022 года, насчитывает более 200 экспонатов. В Лондоне будут выставлены 15 императорских яиц. Как подчеркивают в Музее Виктории и Альберта, это самая большая коллекция этих ювелирных шедевров за последнюю четверть века, причем некоторые из них никогда не выставлялись на Британских островах.

"Это уже третья крупная выставка в Великобритании, посвященная Фаберже, и уникальной ее делает то, что мы впервые рассказываем об истории предприятия Фаберже в Лондоне и сосредотачиваем внимание на лондонском филиале дома, который действовал с 1903 года по 1917 год и привлекал международную клиентуру", - рассказала российским журналистам куратор экспозиции Ханне Форби.

Уникальной считает экспозицию и гендиректор Музеев Московского Кремля Елена Гагарина. "Эта выставка - уникальная, потому что она впервые посвящена филиалу фирмы Фаберже в Лондоне и тем заказчикам, которые в британской столице были ее клиентами, - рассказала она корр. ТАСС в четверг. - Те произведения, которые делались для Лондона и Великобритании, конечно, отличаются от тех, которые производились в Петербурге и Москве, поскольку темы были совершенно иными. Это все, что связано с животными, портреты любимых питомцев императорской семьи, различные виды и Лондона, и загородных резиденций, британские фигурки различных типов".

Шедевры из Кремля

Музеи Московского Кремля предоставили для британской выставки три ювелирных яйца. Это пасхальное яйцо "Московский Кремль" (1904-1906) с музыкальным механизмом внутри, исполняющим мелодию Херувимской песни. Другие два - пасхальное яйцо "Александровский дворец" (1908) с портретами царских детей и сюрпризом - копией Александровского дворца в Царском селе, а также пасхальное яйцо "Трехсотлетие дома Романовых" (1913), декорированное акварельными портретами царствовавших представителей династии.

"Яйца, которые мы привезли на выставку, хорошо известны, это символ московской коллекции", - сообщила главный хранитель коллекции Фаберже Музеев Московского Кремля Татьяна Мун.

О чем рассказывает выставка

В одном из залов показывается, насколько обширным был список клиентов, заказывающих работы в лондонском филиале ювелирного дома: члены британской королевской семьи (король Эдуард VII и его супруга королева Александра были большими поклонниками творчества Карла Густавовича), местные аристократы, американские промышленники, индийские князья. Изделия фирмы стали популярны в Великобритании не меньше, чем на родине в России, а в мастерскую обращались с заказами на самые эксклюзивные ювелирные подарки.

В целом выставка не ограничивается лондонским этапом деятельности фирмы. Она показывает весь путь Карла Фаберже: его путешествия, обучение в Европе и то, как, вернувшись в Россию в 1870 году, он возглавил ювелирный дом, созданный его отцом. Отдельно говорится о поддержке ювелирного дома со стороны семьи Романовых, показывается техника работы мастеров Карла Фаберже, рассказывается об интересе к работам дома со стороны членов британской королевской семьи и знаменитостей того времени со всего мира. В 1907 году король Эдуард VII (1841-1910) заказал Фаберже коллекцию камнерезных зверей - копий животных, содержавшихся в королевском поместье Сандрингем в Норфолке. Некоторые из них представлены на выставке.

Отдельно рассказывается о том, как мастерская перешла на производство боеприпасов во времена Первой мировой войны. Последний зал полностью посвящен коллекции императорских яиц.

"Идея давно витала в воздухе, и замечательной идеей было представить публике неизвестные произведения, а именно императорские пасхальные яйца или сюрпризы к ним, которые никогда на выставках не представлялись, и никогда ни публика, ни специалисты их не видели. Именно эти два аспекта сделали этот проект уникальным", - считает Гагарина.

О сотрудничестве с Россией

Помимо Музеев Московского Кремля, экспонаты для выставки представили такие российские учреждения, как Государственный музей-заповедник "Павловск", Государственный Эрмитаж, Музей Фаберже из Санкт-Петербурга, Минералогический музей имени А.Е. Ферсмана Российской академии наук (РАН), Музеи Московского Кремля. В целом они предоставили более 10 предметов.

Ценные изделия также поступили из Кливленда и Хьюстона (США), Великобритании, Франции, из частных коллекций. Так, несколько экспонатов для выставки, в том числе ювелирное яйцо, портсигар, каменная фигурка кроликов и несколько других, предоставила королева Великобритании Елизавета II. Из королевской коллекции "родом" фигурка военного ветерана Челси. С не меньшим мастерством сделана портретная фигурка камер-казака, представленная музеем-заповедником "Павловск".

Отвечая на вопрос ТАСС по поводу сотрудничества с российскими музеями, Форби сказала: "Это было величайшее наслаждение и честь работать с российскими кураторами, которые демонстрировали открытость, исполнительность и энергичность. Они оказали большую поддержку. Мы знаем, что Музеи Московского Кремля могут предоставить одновременно лишь три пасхальных яйца и нам позволили выбрать, какие именно мы хотим, мы очень благодарны за поддержку, которую мы получили он российских кураторов и коллег".

"Всего экспонаты нам предоставили около 50 организаций и частных лиц, и собрать все в одном месте было самой сложной задачей", - добавила она, сообщив, что подготовка выставки заняла у музея 3-4 года.

Билеты на выставку полностью распроданы до конца года.