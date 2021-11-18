Минкультуры поддержит короткометражные фильмы об истории России и борьбе с COVID-19

МОСКВА, 18 ноября. /ТАСС/. Экспертный совет Минкультуры принял решение оказать государственную финансовую поддержку в производстве 112 неигровых короткометражных фильмов об истории России, многонациональных ценностях народов страны, российских медиках в борьбе с COVID-19. Об этом в среду сообщается на сайте министерства.

"Эксперты оценили 368 заявок от организаций кинематографии и приняли решение поддержать 112 из них. Субсидии получат фильмы об истории России, сохранении культурных ценностей, о науке и российских ученых-медиках в борьбе с COVID-19, о детстве и проблемах современной молодежи, о людях с ограниченными возможностями, о противодействии экстремизму, терроризму и фальсификации истории, о многонациональных ценностях народов России", - сказано в сообщении.

Планируется, что фильмы будут созданы к 2023 году.