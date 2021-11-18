{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

РОСИЗО впервые за пять лет представил выставку поступлений в свои фонды

На выставке представлена живопись, графика, скульптура и мозаика

МОСКВА, 18 ноября. /ТАСС/. Государственный музейно-выставочный центр "РОСИЗО" впервые с 2016 года представил выставку поступлений в свои фонды за отчетный период. В экспозиции можно увидеть работы художников 1960-1980-х годов, а также современных авторов.

"Выставка интересна тем, что, с одной стороны, откроет для любителей искусства много вещей не очень хорошо известных. С другой стороны, мы постарались ее построить не совсем таким обычным способом - не по хронологии и не по стилистической принадлежности. Мы хотели внутри этой группы авторов, которые здесь представлены, дать своеобразный диалог. Прежде всего диалог поколений, потому что практически в каждом зале есть старые мастера и есть молодые - скажем, Отдельнов, Комиссаров, Гапонов - им не более сорока лет, которые где-то перекликаются. Это интересная своеобразная перекличка по тематическому признаку, иногда по стилистическому, и позволяет сделать экспозицию не такой академической",- рассказала ТАСС куратор Виктория Зубравская.

На выставке представлена живопись, графика, скульптура и мозаика. Как пояснили в центре, начальный период деятельности РОСИЗО - 1960-е годы - отражен в фондах редкими произведениями, представляющими определенную ценность. Этот период в экспозиции представлен работами Алексея Жабского, Бориса Макарова, Дмитрия Мочальского, Геннадия Мызникова.

Наиболее подробно собрание РОСИЗО отражает искусство 1970-1980-х годов, когда характерной чертой времени было противостояние официального и неофициального искусства. В этом разделе РОСИЗО представляет раннюю работу Ивана Лубенникова и позднюю - Александра Лабаса, а также работы Юрия Кугача, Елены Романовой, Петра Оссовского, Татьяны Назаренко. Кроме того, характерная особенность собрания РОСИЗО - наличие произведений художников из бывших республик СССР. На экспозиции можно увидеть произведения таких авторов как Индулис Заринь, Лавиния Бажбеук-Меликян, Иззат Клычев.

"Нам подарила несколько вещей коллекционер из Испании Долорес Томас. Если мы говорим о закупке современных авторов, то это закупки с выставок и в основном современные направления. У нас есть дары, которые нам подарили сами художники и разные организации. Например, художник Добросердов - это из детско-юношеской библиотеки. Они подарили нам несколько работ на историко-революционную тему и военную",- добавила Зубравская.

Авторы 2010-х годов представлены работами Ильи Гапонова, Дениса Ичитовкина, Павла Отдельнова, Константина Батынкова. Выставка будет работать до 16 декабря.

Теги
Россия
МХТ им. Чехова продал более 1,6 тыс. билетов по программе "Пушкинская карта"
В театре сообщили, что за 2,5 месяца куплено билетов на сумму 2,5 млн рублей
Читать полностью