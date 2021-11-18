РОСИЗО впервые за пять лет представил выставку поступлений в свои фонды

МОСКВА, 18 ноября. /ТАСС/. Государственный музейно-выставочный центр "РОСИЗО" впервые с 2016 года представил выставку поступлений в свои фонды за отчетный период. В экспозиции можно увидеть работы художников 1960-1980-х годов, а также современных авторов.

"Выставка интересна тем, что, с одной стороны, откроет для любителей искусства много вещей не очень хорошо известных. С другой стороны, мы постарались ее построить не совсем таким обычным способом - не по хронологии и не по стилистической принадлежности. Мы хотели внутри этой группы авторов, которые здесь представлены, дать своеобразный диалог. Прежде всего диалог поколений, потому что практически в каждом зале есть старые мастера и есть молодые - скажем, Отдельнов, Комиссаров, Гапонов - им не более сорока лет, которые где-то перекликаются. Это интересная своеобразная перекличка по тематическому признаку, иногда по стилистическому, и позволяет сделать экспозицию не такой академической",- рассказала ТАСС куратор Виктория Зубравская.

На выставке представлена живопись, графика, скульптура и мозаика. Как пояснили в центре, начальный период деятельности РОСИЗО - 1960-е годы - отражен в фондах редкими произведениями, представляющими определенную ценность. Этот период в экспозиции представлен работами Алексея Жабского, Бориса Макарова, Дмитрия Мочальского, Геннадия Мызникова.

Наиболее подробно собрание РОСИЗО отражает искусство 1970-1980-х годов, когда характерной чертой времени было противостояние официального и неофициального искусства. В этом разделе РОСИЗО представляет раннюю работу Ивана Лубенникова и позднюю - Александра Лабаса, а также работы Юрия Кугача, Елены Романовой, Петра Оссовского, Татьяны Назаренко. Кроме того, характерная особенность собрания РОСИЗО - наличие произведений художников из бывших республик СССР. На экспозиции можно увидеть произведения таких авторов как Индулис Заринь, Лавиния Бажбеук-Меликян, Иззат Клычев.

"Нам подарила несколько вещей коллекционер из Испании Долорес Томас. Если мы говорим о закупке современных авторов, то это закупки с выставок и в основном современные направления. У нас есть дары, которые нам подарили сами художники и разные организации. Например, художник Добросердов - это из детско-юношеской библиотеки. Они подарили нам несколько работ на историко-революционную тему и военную",- добавила Зубравская.

Авторы 2010-х годов представлены работами Ильи Гапонова, Дениса Ичитовкина, Павла Отдельнова, Константина Батынкова. Выставка будет работать до 16 декабря.