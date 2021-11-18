Более 80 работ показали на выставке художника Владимира Величко в Нижнем Новгороде

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 18 ноября. /ТАСС/. Выставка "Живописное измерение" одного из самых известных нижегородских художников, заслуженного художника России Владимира Величко открылась 18 ноября в Нижегородском государственном художественном музее, отреставрированном к 800-летию города. На ней представили более 80 портретов, пейзажей и работ на историческую тематику, выполненных акварелью.

"На выставке представлено около 85 произведений автора разных лет, которые объединены авторским стилем, авторской манерой. Вместе с тем, Владимир Николаевич обращается к очень разным темам и сюжетам в жизни, которая нас окружает, в жизни, которую он себе представляет. <…> Здесь представлены новые исторические работы, пейзажи, новые жанровые картины. Совершенно потрясающие портреты - это горьковские, чеховские типажи, все сделано совершенно великолепно", - рассказала ТАСС заведующая отделом отечественного искусства НГХМ Ирина Маршева.

Она отметила, что на выставке представлено большое количество пейзажей Нижнего Новгорода, причем в большинстве случаев это Нижегородский кремль. "Это очень ярко и многосторонне характеризует один из самых древних памятников не только в нашем городе, но и в нашей стране. Здесь есть ландшафтные виды городов и местностей, где Владимир Николаевич бывал, здесь очень много приятной глазу средней полосы России. И одно из последних достижений - это создание большой серии исторических акварелей на тему ключевых эпизодов и ключевых героев нашей с вами истории", - добавила Маршева.

Так, на выставке представили в том числе исторические акварели на тему взятия Казани Иваном Грозным, на тему Куликовской битвы. В экспозиции представлены картины, посвященные строительству Нижегородского кремля, первому снегу на нижегородской Стрелке, вечерам на Верхне-Волжской набережной.

Свою любовь к акварели Величко объясняет тем, что она позволяет ему создавать "звонкие" картины. "Серых работ у меня практически нет. <…> Мне нравится, что акварелью можно звонко писать. В масле сложно прийти к звонкости, а здесь если солнце есть, то оно горит, а в масле будет сложнее это сделать из-за наложения толстых слоев краски", - рассказал ТАСС Владимир Величко, по словам которого, экспозиция получилась собирательной, чтобы посетители музея смогли проследить изменения, произошедшие в работах автора. По сравнению с выставкой пятилетней давности эта обновилась наполовину.

Замминистра культуры Нижегородской области Наталья Суханова отметила, что выставка проходит в здании НГХМ, которое обновили к 800-летнему юбилею Нижнего Новгорода. "Для меня сейчас вызывает чувство гордости и счастья то, что 800-летие произвело такой импульс для развития культуры, для инфраструктуры и достойное содержание наших художников представлено в достойных условиях. Это, конечно, качественный свет, это климатические системы, это дополнительные площади, которые вошли в состав художественного музея", - сказала Суханова.