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Путин присвоил звание заслуженного артиста России диктору Евгению Кочергину

Звание присвоено Кочергину за заслуги в развитии отечественной культуры и искусства, многолетнюю плодотворную деятельность

МОСКВА, 18 ноября. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин присвоил почетное звание "Заслуженный артист России" советскому и российскому диктору и телеведущему Евгению Кочергину. Указ президента опубликован в четверг на официальном портале правовой информации.

В документе указано, что звание присвоено Кочергину за заслуги в развитии отечественной культуры и искусства, многолетнюю плодотворную деятельность.

Евгений Кочергин родился 7 ноября 1945 года в Сталинграде (переименован в Волгоград). В 1980 году Кочергин был диктором на открытии и закрытии летних Олимпийских игр в Москве. Зрителям он также известен как телеведущий советской и российской информационной телепрограммы "Время".

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