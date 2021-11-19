Спектакль "Материнское поле" спустя девять лет вернется на сцену Театра им. А. С. Пушкина

МОСКВА, 19 ноября. /ТАСС/. Обновленную версию спектакля без слов "Материнское поле" по одноименной повести Чингиза Айтматова представят зрителям 19 и 20 ноября в филиале Театра им. А. С. Пушкина, сообщили ТАСС в пресс-службе театра.

"Это пластическая история, где артисты выражают эмоции и чувства, используя лишь возможности тела. Их движения, жесты и танцы создают своего рода обрядовое действо. Здесь Мать, Отец, Дети, Земля, Семья и Война: страшные потери главной героини - обратная сторона, неотъемлемая часть семейной идиллии", - привели в пресс-службе слова режиссера-хореографа постановки Сергея Землянского.

Он отметил, что с каждым годом утрачивается структура семейного уклада. "Что для нас сегодня понятие "отчий дом"? Почему мы перестаем ценить и беречь свои традиции? Что происходит с человеком, когда звенья одной крепкой цепи разрушены? Мне интересно об этом размышлять. И, надеюсь, не только мне. Поэтому давайте попробуем разобраться, пройдя этот путь вместе с героями удивительной повести Айтматова "Материнское поле", которых играют молодые артисты Театра имени Пушкина", - предложил режиссер.

Премьера спектакля "Материнское поле" была представлена 9 октября 2012 года. Постановка в новом, необычном для театра жанре выросла из самостоятельной работы группы артистов под руководством молодого хореографа Сергея Землянского. Спектакль побывал на гастролях в Великобритании, Китае, Белоруссии, Прибалтике, на Дальнем Востоке, во многих городах России и стал одной из визитных карточек Театра Пушкина.

Почти десятилетие спустя "Материнское поле" возвращается на сцену театра, но уже с участием молодых артистов, недавно принятых в труппу. В спектакле заняты Анна Кармакова, Наталья Рева-Рядинская, Сергей Миллер, Артем Ешкин, Антон Гращенков, Никита Пирожков, Елизавета Кононова, Вероника Сафонова, Ольга Демина. Как отметили в театре, новая интонация спектакля, созвучная ритму сегодняшнего времени, родилась в соединении молодых сил с актерами первоначального состава.

Над постановкой работали художник Максим Обрезков, художник по свету Сергей Шевченко, композитор Павел Акимкин.