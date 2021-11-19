В Москве открывается выставка "Сергей Прокофьев - Святослав Рихтер. Короткие встречи"

МОСКВА, 19 ноября. /ТАСС/. Выставка "Сергей Прокофьев - Святослав Рихтер. Короткие встречи", приуроченная к 130-летию со дня рождения композитора, откроется в пятницу для посетителей мемориальной квартиры Рихтера в Москве. Кураторам удалось сделать тонкий эмоциональный проект, отметила на вернисаже директор Государственного музея изобразительных искусств (ГМИИ) им. А.С.Пушкина Марина Лошак.

"Мы отходим от информации как таковой и вступаем в другое поле - поле воспоминаний, чувств, эмоций, очень тонких человеческих структур. То, что соединяло этих двух невероятно талантливых людей, рассказывается через предметы искусства, которые помогают биографически точно и вместе с тем абстрактно это сформулировать", - пояснила она.

О проекте

Проект рассказывает о встречах Рихтера с Прокофьевым и знакомстве с его творчеством. Рихтер оказался в числе первых и лучших интерпретаторов музыки Прокофьева. В свою очередь, как отмечают в музее, сочинения композитора помогли молодому музыканту почувствовать вкус к современной музыке, освоить непростой язык XX века.

"Рихтер никогда не смел сказать, что он дружил с композитором. Тем не менее встречи были, и все они были очень знаковые", - рассказала куратор выставки, заведующая отделом музыкальной культуры ГМИИ им. Пушкина Юлия Де-Клерк. "Короткие встречи" охватывают почти 30-летний период: с турне Прокофьева по России в 1927 году до его последних московских концертов 1950-х годов.

В экспозицию вошли карандашный автограф Девятой сонаты для фортепиано, письма и телеграммы, редкие пластинки, фотографии, портреты Рихтера и Прокофьева, выполненные в разные годы Глебом Дерюжинским, Робертом Фальком, Анной Трояновской, Зинаидой Серебряковой, Петром Кончаловским, а также дружеские шаржи творческого коллектива "Кукрыниксы". Зрителей ждут материалы, посвященные премьерам оперы Прокофьева "Любовь к трем апельсинам" в 1926 году в Ленинграде и в 1927 году в Большом театре в Москве, гастролям композитора, эскизы к премьерам балетов "Ромео и Джульетта" и "Золушка", опер "Семен Котко" и "Война и мир" на московской и ленинградской сценах.

Отдельную витрину занимают рисунки режиссера Сергея Эйзенштейна к фильму "Иван Грозный", над музыкой к которому работал Прокофьев. Частью выставочного маршрута стали мультимедийные фильмы, основанные на архивных материалах. "Фильмы создают не только атмосферу, но и воссоздают тот контекст, который невозможно иначе показать", - заметила Де-Клерк.

Предметы из своих собраний предоставили Третьяковская галерея, музеи Большого, Мариинского и Михайловского театров, Театральный музей им. А.А.Бахрушина, Санкт-Петербургский музей театрального и музыкального искусства, Российский национальный музей музыки, Российский государственный архив литературы и искусства, Красногорский архив кинофотодокументов. "Хочу сказать огромное спасибо нашим коллегам. Они шли нам навстречу, многое было отреставрировано специально", - подчеркнула куратор.

Увидеть экспозицию можно до 6 марта 2022 года.

О музыкантах

На счету Сергея Прокофьева (1891-1953) девять опер, семь балетов, семь симфоний, восемь инструментальных концертов, более 30 симфонических сюит и вокально- симфонических произведений, 15 сонат, несколько пьес и романсов, музыка к театральным постановкам и кинофильмам. Наибольшую славу ему принесли оперы "Игрок" (1915-1916) по роману писателя Федора Достоевского, "Любовь к трем апельсинам" (1921) по одноименной пьесе Карло Гоцци, балеты "Стальной скок" (1927) и "Блудный сын" (1928), поставленные "Русским балетом" Сергея Дягилева, симфоническая сказка "Петя и волк" (1936) для Центрального детского театра (ныне - Российский государственный академический молодежный театр).

Святослав Рихтер (1915-1997) - один из ведущих пианистов XX века, чей репертуар охватывал диапазон от музыки барокко до сочинений его современников. Организатор и художественный руководитель музыкальных "Декабрьских вечеров" в ГМИИ им. Пушкина в Москве (1981-1997), теперь фестиваль носит его имя.