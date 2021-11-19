Постановку режиссера из Казани впервые представят в музее "Уралвагонзавода"

ЕКАТЕРИНБУРГ, 19 ноября. /ТАСС/. Премьера спектакля Ferrum. Fermamente ("Железо. Твердо") о заводчанах режиссера из Казани и драматурга из Санкт-Петербурга будет представлена в музее "Уралвагонзавода" в Нижнем Тагиле. Это первая постановка на территории музея, сообщили ТАСС в пресс-службе предприятия.

11 октября "Уралвагонзаводу" (УВЗ, в составе концерна УВЗ входит в "Ростех") исполнилось 85 лет.

"Музей истории "Уралвагонзавода" впервые станет театральной площадкой, спектакль поставлен в современном формате site specific, который предполагает перенос действия в определенную локацию, а зрители становятся активными участниками показа. Режиссером выступил Радион Букаев из Казани, драматургом - Данила Привалов из Санкт-Петербурга. Для погружения в атмосферу "Уралвагонзавода" на протяжении нескольких месяцев создатели спектакля изучали историю предприятия по документам заводского музейного архива и рассказам музейных работников, воспоминаниям ветеранов и публикациям из старых заводских газет,общались с представителями многочисленных трудовых династий, знакомились с производственным процессом и записывали различные звуки в цехах предприятия", - рассказали в пресс-службе.

Постановка в жанре "завод-опера" - совместный проект Выставочного комплекса УВЗ и нижнетагильского Нового молодежного театра, посвященный прошедшему 85-летию предприятия и предстоящему 300-летию Нижнего Тагила. "Главная идея спектакля - представить зрителям особый взгляд на рабочего завода, как на творца, и на труд, как на искусство. Звуковое сопровождение является основой постановки, музыка спектакля - это заводской гудок, шум от работы различного оборудования, сигнал о передвижке конвейера и другие звуки "Уралвагонзавода". Их зрители слышат через наушники, а в конце и сами могут сыграть мелодию на заводских инструментах", - поделились в пресс-службе.

Букаев отмечает, что в постановке команда хочет донести до зрителей красоту повседневной жизни рабочего. "В этом уникальном спектакле история нашего предприятия представлена от первого лица, так как использована большая гамма воспоминаний первостроителей, работников разных профессий, тружеников тыла, инженеров, конструкторов, лидеров общественных организаций", - сказала директор Выставочного комплекса УВЗ Алла Пислегина.

Концерн "Уралвагонзавод" - один из мировых лидеров в сегменте бронетехники и артиллерии, единственный разработчик и производитель бронетанкового вооружения и техники в России, лидер на российском рынке железнодорожной техники.