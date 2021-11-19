День открытых дверей в культурных центрах и библиотеках Москвы пройдет 20 ноября

МОСКВА, 19 ноября. /ТАСС/. Акция "Единый день открытых дверей" пройдет 20 ноября почти в 250 городских культурных центрах и библиотеках Москвы. Учреждения подготовили мастер-классы, лекции, интерактивные игры, конкурсы и многое другое, сообщается в пятницу на официальном сайте мэра Москвы.

"Программу подготовили 245 библиотек и культурных центров. В каждом районе москвичи смогут посетить специальные мероприятия. Выбрать есть из чего: мастер-классы, лекции, интерактивные игры, конкурсы, встречи с детскими писателями и многое другое. День открытых дверей проводится с 2017 года. Это помогает горожанам узнать о работе центров, подобрать подходящие занятия для себя и своих детей", - сказала заместитель мэра Москвы Наталья Сергунина, чьи слова приводятся в сообщении.

Так, в доме культуры "Нагатино" пройдет мастер-класс по созданию современных веб-комиксов для детей старше шести лет. Художник-дизайнер Ольга Быстрова расскажет о разработке персонажей, познакомит участников с творчеством популярных художников и стилями рисования. В культурном центре "Строгино" для детей старше 12 лет проведут интерактивную игру "Волшебные цвета Анри Матисса", в рамках которого можно будет познакомиться с творчеством французского художника.

Кроме того, библиотека №173 на улице Теплый Стан организует литературный квест "Приключения на книжных страницах", а в библиотеке №11 на Мукомольном проезде научат базовым приемам актерского мастерства и импровизировать на сцене. Также в библиотеке №69 на улице Корнейчука пройдет мастер-класс по спидкубингу - сборке на скорость кубика Рубика. Столярному мастерству можно будет обучиться в библиотеке №253 в Зеленограде.

Все мероприятия проводятся бесплатно с соблюдением действующих санитарных мер. Посетить их можно по предварительной регистрации. Расписание акции "Единый день открытых дверей" можно найти на официальном сайте ГБУК "Мосразвитие".