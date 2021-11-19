Бертман обучил "Лидеров России" театральным техникам системы Станиславского

МОСКВА, 19 ноября. /ТАСС/. Художественный руководитель московского музыкального театра "Геликон-опера" Дмитрий Бертман стал мастером образовательной программы "Развитие аутентичного лидерства через театр компетенций", которая открылась в пятницу в стенах его театра. Цель программы - научить финалистов и победителей конкурсов управленцев применять театральные техники для формирования собственного стиля лидерства.

"Театральная техника имеет прямое отношение к общению людей и, в частности, к работе. Чтобы построить этот театр, я прошел 30 лет истории и общался с тысячами чиновников - начиная с позднего советского времени до сегодняшнего дня. У меня были разные опыты общения, и на основании этого я делаю вывод, как они работали, почему кто-то писал положительную резолюцию, а кто-то отказывал", - рассказал ТАСС Бертман.

Режиссер предложил слушателям выстраивать свою работу по системе Константина Станиславского. "Станиславский создал систему воспитания актера. Эта система построена на жизненных мотивах, поведении человека. И возможна обратная связь: зная систему, мы можем узнать, как нам поступать в жизни", - заметил Бертман.

Режиссер обратил внимание на философию и психологию Станиславского. "Его главный секрет в том, чтобы ставить себя на место оппонента и оценивать, что я делал бы в предлагаемых обстоятельствах? Если бы люди шли по этой системе, то не было бы конфликтов, все бы договаривались", - подчеркнул он.

Слушателями программы стали участники конкурсов "Лидеры России" и "Лидеры интернет-коммуникаций", а также выпускницы образовательной программы "Женщина-лидер". "Люди, которые сидят в зале, управляют или будут управлять, может, кто-то из них будет губернатором или министром. От них зависит очень многое. И важно заложить в них сейчас способность задуматься", - считает Бертман.

Чиновникам важно ценить опыт, наработанный предшественниками, и учиться слышать других, уверен Бертман. "Любой чиновник должен действовать в человеческих интересах, понимать, что все, за что он отвечает, он делает для жизни своих детей. Как он отреагировал бы, если бы это письмо написала его мама или близкий друг? В терминологии Станиславского это сценическое внимание: услышать, увидеть, оценить и только после этого подействовать", - пояснил режиссер.

О программе

Программа "Театр компетенций" стартовала в 2020 году в "Геликон-опере". Ее проводят мастерская управления "Сенеж" и клуб "Эльбрус".