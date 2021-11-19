В резиденции сербского патриарха открылась выставка о русском художнике Поленове

БЕЛГРАД, 19 ноября. /ТАСС/. Выставка "Василий Поленов: сербская война глазами русского художника" открылась в пятницу в резиденции сербского патриарха в городе Сремски-Карловци (70 км от Белграда). Об этом корреспонденту ТАСС сообщил директор Российского центра науки и культуры "Русский дом" в Белграде Евгений Баранов.

"Василий Поленов продолжает свое путешествие по стране, за свободу которой он воевал 145 лет назад. Выставка фронтовых зарисовок русского художника открылась в Патриаршем Дворце города Сремски-Карловци", - рассказал Баранов.

Художник отправился добровольцем на Сербско-турецкую войну (1876 год) в армию генерала Черняева, где принимал участие в сражениях. Он также отправлял зарисовки и этюды в редакцию журнала "Пчела", с которым сотрудничал в это время. На экспозиции в резиденции сербского патриарха в городе Сремски-Карловци представлены эксклюзивные работы Поленова, созданные художником в то время, а также документы из собраний Государственной Третьяковской галереи и Государственного мемориального историко-художественного и природного музея-заповедника Поленова.

Сремски-Карловци являются историческим, культурным и духовным центром Сербии. Примечательно, что в период между двумя мировыми войнами город стал также столицей русской эмиграции в королевской Югославии. Здесь находилась ставка руководителя Белого движения Петра Врангеля.

Ранее в рамках открытия выставки о Поленове в Белграде прошла церемония гашения марки с фрагментами картин русского художника.

Организатором мероприятия выступили "Почта Сербии", Государственная Третьяковская галерея, Государственный мемориальный историко-художественный и природный музей-заповедник В. Д. Поленова, "Русский дом" в Белграде, библиотека "Адлигат" и Русский научный институт в Белграде.