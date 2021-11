Про любовь, про тебя, про знакомые слова до боли. Адель — 30

Конечно, в ее текстах можно порой найти излишек пафоса, драматичности, но пусть это вас не смущает. Многие песни Адель — это баллады, выстроенные на пепелище эмоций. И ее голос, пусть не всегда идеальный, иногда хрупкий, а иногда сносящий слушателей мощной волной, — это именно та изюминка, которая делает ее баллады совершенными.

Этот шестилетний перерыв показал, что чем старше она становится — тем мощнее ее голос. После умопомрачительных хитов типа Rolling In the Deep или Someone like You, конечно, тяжело поверить, что он мог стать еще более сильным, но это так. И Адель доказывает это сразу, в первых треках своей пластинки.