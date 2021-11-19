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Про любовь, про тебя, про знакомые слова до боли.
Про любовь, про тебя, про знакомые слова до боли.
Про любовь, про тебя, про знакомые слова до боли.
Про любовь, про тебя, про знакомые слова до боли.
Про любовь, про тебя, про знакомые слова до боли.

Про любовь, про тебя, про знакомые слова до боли. Адель — 30

Адель
© Kevin Winter/Getty Images
Спустя шесть лет молчания певица выпустила четвертую полноформатную пластинку, где в лучших своих традициях рассказывает об очень личных переживаниях, разводе, сыне и рассуждает, может ли разбитое сердце снова любить

В 2015 году Адель выпустила триумфальный альбом "25", сейчас уже можно сказать — легендарную пластинку. Он принес ей пять премий Grammy, в том числе и в одной из главных номинаций — "Альбом года". Тогда Адель стала одной из самых успешных британских исполнительниц, заняла все первые строчки в ведущих чартах, была хедлайнером престижных музыкальных фестивалей. Она давала умопомрачительные концерты, сотрудничала с лучшими продюсерами и ездила в мировые туры. А потом затихла на шесть лет. Почему? 

Все выяснилось не так уж давно, Адель не стала делать большой сенсации из своего кризиса. Спустя более чем восемь лет отношений певица развелась с мужем Саймоном Конекки. Расставание она переживала тяжело, почти не писала музыку и все время уделяла своему сыну Анджело, который стал для нее центром вселенной. И вот этой, пожалуй, самой искренней любовью — матери к своему ребенку — и пронизан весь альбом Адель.

На этой планете много хороших, гениальных исполнителей, которые сами пишут себе песни или поют чужие. И Адель — точно не самая талантливая вокалистка. Удивительно, но в ней есть что-то такое, что ставит ее в сердцах многих на первое место. Адель создает свою музыку из боли и трагедий, рассказывает истории, которые близки многим: про расставание, разбитое сердце, несчастную любовь. 

' YouTube / Adele'

Конечно, в ее текстах можно порой найти излишек пафоса, драматичности, но пусть это вас не смущает. Многие песни Адель — это баллады, выстроенные на пепелище эмоций. И ее голос, пусть не всегда идеальный, иногда хрупкий, а иногда сносящий слушателей мощной волной, — это именно та изюминка, которая делает ее баллады совершенными. 

Этот шестилетний перерыв показал, что чем старше она становится — тем мощнее ее голос. После умопомрачительных хитов типа Rolling In the Deep или Someone like You, конечно, тяжело поверить, что он мог стать еще более сильным, но это так. И Адель доказывает это сразу, в первых треках своей пластинки.

' YouTube / Adele'

По традиции Адель называет, точнее сказать, нумерует свои альбомы возрастом, в котором они были написаны: "19", "21", "25", теперь вот "30" — именно столько ей было, когда певица развелась. Она посвящает свою работу сыну, и, как рассказала в интервью Опре Уинфри, это ее такой большой монолог к Анджело. Она рассказывает, как тяжело переживала развод (который, очевидно, тоже не был подарком для девятилетнего мальчика), боролась с депрессией, творческим кризисом, и, конечно, чуть ли не в каждой песне признается в любви к сыну. 

"30" — определенно лучший альбом из тех, что записывала Адель. Никогда она еще не звучала столь мощно и свирепо, жестко, даже несмотря на то, что касается деликатных тем, чувств, эмоций. И они все очень понятны, Адель вообще не особо любит иносказательность или какие-то мистификации, двойные смыслы. Все эти тексты родились очень легко, прямо в процессе ее жизни — за готовкой, уборкой или во сне, а не были вымучены долгими терзаниями у инструмента. 

My Little Love — трек, где певица непосредственно обращается к своему сыну, пытаясь объяснить причину развода. "Я знаю, ты чувствуешь себя потерянным, и это полностью моя вина", — признается она ему. Это мягкая колыбельная, которая написана в лучших традициях 70-х, с тягучими струнами и мелодиями (которые хотелось бы назвать слезливыми, только если вы воспримите это в хорошем ключе). Тяжелые куплеты перемежаются с диалогами Адель и Анджело, которые они записывали по совету терапевта (довольно смелый и откровенный ход для знаменитого артиста, не правда ли?). "Мне кажется, что ты меня больше не любишь", — делится в какой-то момент он. "Я люблю тебя больше, чем кого-либо на этом свете", — отвечает она ему.  

Как и раньше, Адель оборачивает свои big feelings в изящные инструментовки из прошлой эпохи с легкими R&B-ритмами, хорами-госпелами, отчего некоторые ее песни выглядят почти невесомыми. Такой трек All Night Parking — очень красивая история о том периоде влюбленности, когда само чувство еще только зарождается внутри и ты предвкушаешь какое-то удивительное счастье впереди. Адель добавляет кусочек композиции пианиста Эрролла Гарнера, и песня будто обрастает роскошными бриллиантами и жемчугами. 

Вообще, "30" — это как одно большое путешествие в старый Голливуд, эпохи процветания R&B и соула 1970-х. Адель задает тон с первого же трека Strangers by Nature, который начинается со вступления в духе Portishead. Но не думайте, что весь альбом — это такое качание в стиле баллад Эллы Фицджеральд. В середине пластинки Адель пишет не похожий ни на что трек Can I Get It — под практически классический роковый состав. Адель поет уже не о каких-то эфемерных и высоких чувствах, а о довольно приземленных желаниях (как говорится, не верь переводу "пойдешь", когда человек поет про любовь). 

Cry Your Heart Out — одна из самых тяжелых и мрачных композиций. Адель открыто говорит: "Я не могу ничего почувствовать, не могу плакать, я внутри мертва. Я хожу по краю". Как и многие артисты, пережившие тяжелый период, Адель тут приходит к любви к себе, понимая, что в этой истории нет плохих и хороших и неправильных чувств не бывает. "Я сама вызвала этот шторм, поэтому справедливо, что я сижу под дождем", — поет она.

Конечно, в веренице современной индустрии новый альбом Адель может звучать ужасно старомодно. Но так ли это важно, если "30" — жемчужина среди всего выпущенного в этом году? Она не романтизирует одиночество или расставание, говоря, что музыка поможет ей двигаться дальше, она точно так же, как любой обычный человек, не знает, что ей делать: как объясниться с сыном, сохранить отношения с бывшим мужем, чтобы не травмировать ребенка, сможет ли полюбить снова. А если нет — сможет ли быть одна? 

Адель делится с нами историями, которые на самом деле могли бы случиться с любым из нас. Вот почему, когда у Адель были проблемы со связками в 2011 году, многие слушатели так глубоко переживали эту новость. Будто бы, когда задыхается она, задыхаемся и все мы. 

Кадрия Садыкова

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