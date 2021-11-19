Про любовь, про тебя, про знакомые слова до боли. Адель — 30

Спустя шесть лет молчания певица выпустила четвертую полноформатную пластинку, где в лучших своих традициях рассказывает об очень личных переживаниях, разводе, сыне и рассуждает, может ли разбитое сердце снова любить

В 2015 году Адель выпустила триумфальный альбом "25", сейчас уже можно сказать — легендарную пластинку. Он принес ей пять премий Grammy, в том числе и в одной из главных номинаций — "Альбом года". Тогда Адель стала одной из самых успешных британских исполнительниц, заняла все первые строчки в ведущих чартах, была хедлайнером престижных музыкальных фестивалей. Она давала умопомрачительные концерты, сотрудничала с лучшими продюсерами и ездила в мировые туры. А потом затихла на шесть лет. Почему?

Все выяснилось не так уж давно, Адель не стала делать большой сенсации из своего кризиса. Спустя более чем восемь лет отношений певица развелась с мужем Саймоном Конекки. Расставание она переживала тяжело, почти не писала музыку и все время уделяла своему сыну Анджело, который стал для нее центром вселенной. И вот этой, пожалуй, самой искренней любовью — матери к своему ребенку — и пронизан весь альбом Адель. На этой планете много хороших, гениальных исполнителей, которые сами пишут себе песни или поют чужие. И Адель — точно не самая талантливая вокалистка. Удивительно, но в ней есть что-то такое, что ставит ее в сердцах многих на первое место. Адель создает свою музыку из боли и трагедий, рассказывает истории, которые близки многим: про расставание, разбитое сердце, несчастную любовь.

' YouTube / Adele'

Конечно, в ее текстах можно порой найти излишек пафоса, драматичности, но пусть это вас не смущает. Многие песни Адель — это баллады, выстроенные на пепелище эмоций. И ее голос, пусть не всегда идеальный, иногда хрупкий, а иногда сносящий слушателей мощной волной, — это именно та изюминка, которая делает ее баллады совершенными. Этот шестилетний перерыв показал, что чем старше она становится — тем мощнее ее голос. После умопомрачительных хитов типа Rolling In the Deep или Someone like You, конечно, тяжело поверить, что он мог стать еще более сильным, но это так. И Адель доказывает это сразу, в первых треках своей пластинки.

' YouTube / Adele'

По традиции Адель называет, точнее сказать, нумерует свои альбомы возрастом, в котором они были написаны: "19", "21", "25", теперь вот "30" — именно столько ей было, когда певица развелась. Она посвящает свою работу сыну, и, как рассказала в интервью Опре Уинфри, это ее такой большой монолог к Анджело. Она рассказывает, как тяжело переживала развод (который, очевидно, тоже не был подарком для девятилетнего мальчика), боролась с депрессией, творческим кризисом, и, конечно, чуть ли не в каждой песне признается в любви к сыну. "30" — определенно лучший альбом из тех, что записывала Адель. Никогда она еще не звучала столь мощно и свирепо, жестко, даже несмотря на то, что касается деликатных тем, чувств, эмоций. И они все очень понятны, Адель вообще не особо любит иносказательность или какие-то мистификации, двойные смыслы. Все эти тексты родились очень легко, прямо в процессе ее жизни — за готовкой, уборкой или во сне, а не были вымучены долгими терзаниями у инструмента.

My Little Love — трек, где певица непосредственно обращается к своему сыну, пытаясь объяснить причину развода. "Я знаю, ты чувствуешь себя потерянным, и это полностью моя вина", — признается она ему. Это мягкая колыбельная, которая написана в лучших традициях 70-х, с тягучими струнами и мелодиями (которые хотелось бы назвать слезливыми, только если вы воспримите это в хорошем ключе). Тяжелые куплеты перемежаются с диалогами Адель и Анджело, которые они записывали по совету терапевта (довольно смелый и откровенный ход для знаменитого артиста, не правда ли?). "Мне кажется, что ты меня больше не любишь", — делится в какой-то момент он. "Я люблю тебя больше, чем кого-либо на этом свете", — отвечает она ему.

Как и раньше, Адель оборачивает свои big feelings в изящные инструментовки из прошлой эпохи с легкими R&B-ритмами, хорами-госпелами, отчего некоторые ее песни выглядят почти невесомыми. Такой трек All Night Parking — очень красивая история о том периоде влюбленности, когда само чувство еще только зарождается внутри и ты предвкушаешь какое-то удивительное счастье впереди. Адель добавляет кусочек композиции пианиста Эрролла Гарнера, и песня будто обрастает роскошными бриллиантами и жемчугами.

Вообще, "30" — это как одно большое путешествие в старый Голливуд, эпохи процветания R&B и соула 1970-х. Адель задает тон с первого же трека Strangers by Nature, который начинается со вступления в духе Portishead. Но не думайте, что весь альбом — это такое качание в стиле баллад Эллы Фицджеральд. В середине пластинки Адель пишет не похожий ни на что трек Can I Get It — под практически классический роковый состав. Адель поет уже не о каких-то эфемерных и высоких чувствах, а о довольно приземленных желаниях (как говорится, не верь переводу "пойдешь", когда человек поет про любовь).