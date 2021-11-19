Нижегородский центр "Рекорд" будет развиваться в области кино, музыки, выставок и книг

МОСКВА, 19 ноября. /ТАСС/. Презентация новой концепции развития Центра культуры "Рекорд", отреставрированного к 800-летию Нижнего Новгорода, состоялась в пятницу. В центре планируется запустить программу по ряду направлений - киноискусству, выставкам, музыке и книгам, передает пресс-служба правительства Нижегородской области.

"Мы будем развивать те индустрии, которым требуется импульс, чтобы поднять их на новый уровень. Познакомим всех с успешными российскими и мировыми практиками. Следующим этапом станет создание собственных проектов - "Рекорд" будет эффективно реагировать на запросы креативной экономики и создавать собственные продукты", - сказал соавтор концепции развития центра Артем Мещеряков, отметив, что в первый год команда "Рекорда" будет работать с нижегородскими сообществами.

Организаторы планируют проводить в "Рекорде" мероприятия широкого культурного спектра, включая ряд направлений - кино, выставки, музыку и книги. Особое внимание будет уделяться репертуару, так как "Рекорд" - это прежде всего кинотеатр, сообщила куратор направления "Рекорд.Кино" Лидия Кравченко, отметив, что необходимо сделать расписание регулярным и понятным. "Кроме того, нам важно показывать здесь современное российское кино, поэтому 26 ноября в "Рекорде" состоится премьера фильма "Дунай" сценаристки Любови Мульменко. Помимо этого, проект "Рекорд.Кино" будет поддерживать местное сообщество", - отметила она.

В выставочном пространстве культурного центра с пятницы работает экспозиция BULKI BICEPS TRYING TO FLY художника Александра Кутового. Он представил скульптуру Пегаса в роли гимнастического коня, а головы античных персонажей Афродиты и Гипноса превращает в гири для силовых упражнений. Организаторы отмечают, что экспозиция передает современные массовые тенденции поддержания здоровья, увлечения спортом и внимания к своему телу.

Что касается музыкальной программы, то она откроется выступлением трио Tony Karapetyan. "В концепции перезапуска стоит задача сохранить лучшие ассоциации с музыкой в "Рекорде" и привнести в них прогрессивные подходы, новые имена, разнообразие жанров. Основа центра - экспериментальность. <…> Новая программа ориентирована как в сторону перформативных форматов, эмбиента, объединяющего классические инструменты и электронное звучание, так и в сторону популярной неоклассики", - рассказала куратор музыкального направления Олеся Гудыма.

Направление "Рекорд.Книги" будет работать с тремя составляющими литературного процесса: писателями, критиками и читателями. Как сообщила куратор направления Валентина Горшкова, перед ними стоит задача дать спокойно поработать с другими писателями, перенять опыт и техники. В центре также будут обучать специалистов книжной индустрии. "Издатели, переводчики, дизайнеры обложек и верстки, иллюстраторы, комиксисты - мы убеждены, что в Нижнем [Новгороде] есть все для того, чтобы стать местом, где сосредоточены профессионалы книжной индустрии. Мы будем постоянно работать над тем, чтобы у них была возможность учиться и контактировать с лучшими представителями книжных профессий со всей страны", - отметила Валентина Горшкова.

Кроме того, в "Рекорде" будут организованы профессиональные мастерские для критиков и блогеров. Также на площадке будут проходить встречи книжных клубов, презентации книг.

О восстановлении центра культуры

Центр культуры "Рекорд" открыли в сентябре после реставрации к юбилею города. В центре располагался один из первых городских кинотеатров. На восстановление было направлено порядка 108,1 млн рублей. В процессе обновления здания сохранили кафе с барной стойкой и столиками на первом этаже, на втором - создали лекторий на 40 человек и зону коворкинга. В главном зале установили пятиметровую скульптуру девочки, сидящей на стуле. Ее создал художник Дмитрий Аске.