Путин поздравил коллектив Крымского театра им. Горького с 200-летием учреждения

МОСКВА, 19 ноября. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин поздравил коллектив Крымского академического русского драматического театра имени Максима Горького с 200-летием со дня основания театра. Телеграмма опубликована в пятницу на сайте Кремля.

"Крепкая связь времен и поколений, атмосфера смелого художественного поиска и новаторства позволяют вам уверенно смотреть в будущее, радовать зрителей интересным и содержательным репертуаром, высоким профессионализмом актеров и режиссеров", - говорится в телеграмме.

Глава государства подчеркнул, что коллектив театра бережно хранит память о его богатой истории и беззаветно служит искусству. Он выразил уверенность в том, что актеры и режиссеры будут и дальше приумножать славу родного театра как одной из старейших сценических площадок России, и пожелал им неиссякаемого вдохновения.

Крымский академический русский драматический театр имени М. Горького - старейший театр юга России. Он был основан в Симферополе московским купцом Волковым. В театре выступали М. С. Щепкин, американский актер А. Ф. Олдридж, М. Савина, В. Комиссаржевская и многие другие известные актеры.