Эрмитаж открыл в Выборге выставку об убранстве европейских интерьеров ХV-ХIХ веков

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 19 ноября. /ТАСС/. Государственный Эрмитаж открыл в выставочном центре в Выборге Ленинградской области выставку, посвященную европейским интерьерам в замках, дворцах и соборах ХV-ХIХ веков. Как сообщила пресс-служба правительства Ленинградской области, церемония открытия прошла 19 ноября с участием губернатора региона Александра Дрозденко и генерального директора Эрмитажа Михаила Пиотровского.

"Мы постарались показать разные виды жизни - торжества церковные и свадебные. Ими можно часами любоваться. Это предметы роскоши - иконы, расшитые ткани, мебель. Все очень красиво. Это целая история. Все начинается с готики ХV века и заканчивается неоготикой века XIX. Все это сделано нашим центром в Выборге, который превратился в совершенно замечательное место", - привела пресс-служба слова Пиотровского.

В пресс-службе Эрмитажа сообщили, что на выставке представили более 150 произведений из эрмитажного собрания, которые демонстрируют разнообразие ремесел, развитие техник, художественных направлений, стилей и вкусов заказчиков на протяжении почти пяти столетий. Построенная по хронологическому принципу экспозиция включает образцы декоративно-прикладного искусства Италии, Франции, Фландрии, Голландии, Англии, Германии и России. В ее составе - разнообразные предметы прикладного искусства для украшения интерьеров замков, дворцов и для оформления пространства церквей, соборов, домашних капелл.

Дрозденко во время церемонии предположил, что выставка вызовет большой интерес у жителей Выборга и туристов. Он отметил, что власти Ленинградской области ожидают всплеска интереса к Выборгу в предновогодний период.