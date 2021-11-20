На Украине умер советский актер театра и кино Георгий Морозюк

КИЕВ, 20 ноября. /ТАСС/. Советский и украинский актер театра и кино, народный артист Украины Георгий Морозюк умер на 78-м году жизни. Об этом говорится в сообщении Ровенского академического музыкально-драматического театра.

"У нас потеря. Дорогие зрители, нам не хватает слов. <…> Георгий Иванович Морозюк, народный артист Украины, отошел на небеса", - говорится в сообщении. Как уточнили в театре, актер умер 19 ноября, причина смерти не сообщается. Однако, по данным украинских СМИ, Морозюк скончался от осложнений после перенесенного COVID-19.

Морозюк родился 15 апреля 1944 года в селе Ступно Ровненской области. Окончил Киевскую театральную студию театра им. Ивана Франко. С 1960-х и до конца 1990-х годов работал в Ровенском областном академическом музыкально-драматическом театре. Известность киноактера ему принес фильм режиссера Владимира Денисенко "Высокий перевал", в котором он исполнил роль отрицательного персонажа Юзьо. Морозюк сыграл более 20 эпизодических ролей в кинофильмах, а также десятки ролей в театре.