Сибирский мужской хор выступил с концертом в Дамаске

ТАСС, 20 ноября. Государственный вокально-хореографический ансамбль "Русь" имени Фирсова и Сибирский мужской хор (Красноярск) исполнили концертные программы во Дворце Конгрессов Дамаска. Об этом сообщается на сайте правительства Красноярского края в субботу.

"Событие прошло в рамках совместного заседания межведомственных координационных штабов России и Сирии по возвращению беженцев на территорию Сирийской Арабской Республики. Коллектив из Красноярска исполнил духовные и военно-патриотические произведения", - говорится в сообщении.

Отдельный концерт коллективы дали для военных из России, которые проходят службу в Сирии. Также творческая делегация посетила представительство РПЦ в Дамаске, исполнили церковное песнопение "Воскресение Христово видевше".

Сибирский мужской хор основан по инициативе губернатора Красноярского края Александра Усса в 2018 году. Хор является лауреатом всероссийских и международных конкурсов. В репертуаре более 250 музыкальных произведений, большое количество русских народных, патриотических песен, обработок произведений российских и советских композиторов.